「結城紬」の残り糸を活用したアクセサリーつむりんぐ(R)を県庁生協でテスト販売します

茨城県産業技術イノベーションセンター

当センターは県内事業者のビジネス創出を支援しています。このたび、事業構想や販売戦略について支援をしている「仕事場センチコ（石岡市）」が、茨城県庁生協様のご協力により、新商品「つむりんぐ(R)ラペルピン」のテスト販売を実施することになりました。

茨城県を代表する伝統的工芸品であり、ユネスコ無形文化遺産登録でもある結城紬。その反物を織った残り糸を活用して、新しい価値を提供するとともに、気軽に身に着けられる商品ができました。

【テスト販売の概要】

日 時 202５年１２月１８日（木）1１時30分 ～ １３時３０分

１２月１９日（金）1１時30分 ～ １３時３０分

場 所 茨城県庁舎２階 カフェテリアひばり通路

（水戸市笠原町978-6）

内 容 ・新作のラペルピン（スーツの襟に挿すアクセサリー）

・通常商品のイヤリング、ブローチなどの展示販売

【つむりんぐ とは】

稀有な工程で作られる結城紬の、反物を織った後に発生する残り糸を活用したリング状のアクセサリーです。 モノを作るだけでなく、体験をとおした価値提供のサービスを合わせたブランディング戦略として、2024年３月に商標登録。

【ラペルピン とは】

つむりんぐ(R)

ラペルピンとは、スーツの上着のラペル（下襟）に挿せる装飾品のことです。

開発した商品は、「結城紬の存在感」を気軽に着飾ることができるのが特長です。

ラペルピン

【制作者（仕事場センチコ 代表 中村慶子さん）の思い】

ラペルピン着用

「結城紬」って、どんな物 !?を小さく手の届くところから、知ってもらう事・伝える事が大切だと思っています。まずは、スーツの胸元に「結城紬」はいかがでしょう！

作り手からの新たな発信の一歩を、広く伝えていただければ嬉しいです。

↓↓つむりんぐ(R)インスタグラム

https://www.instagram.com/tsumu.ring/

