第一フロンティア生命保険株式会社（代表取締役社長：明石 衛）は、国連責任投資原則（PRI）による2025年の年次評価結果を受領しましたので、お知らせいたします。

当社は、2024年の活動を対象とした2025年のPRI年次アセスメントにおいて、「ポリシー・ガバナンス・戦略」「透明性確保のプロセス」の2分野において最高評価の「5つ星」を獲得しました。今回の評価結果を踏まえ、グローバル水準を意識した責任投資取組のレベルアップに継続的に取り組んでいきます。

・「ポリシー・ガバナンス・戦略」においては、スチュワードシップを含む責任投資に関する方針、ガバナンス、戦略が評価対象です。

・「債券・アクティブ」においては、運用会社の選定、指名およびモニタリングが評価対象です。

・「透明性確保のプロセス」においては、報告内容のレビュー・検証体制などが評価対象です。

＜PRI（Principles for Responsible Investment）＞

PRIは、持続可能な社会の実現に向けて、機関投資家に対し、サステナビリティに関する課題を投資の意思決定プロセスに組み込むことを提唱する国際的な原則（イニシアティブ）です。当社は2021年にPRIへ賛同し、署名しました。

