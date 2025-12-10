¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ2025¡ÛÁ´30¸ì¤òÈ¯É½¡ÖÎ¾¼ê¤ËÃË¤Çー¤¹¡×¡Ö¥ªー¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¡Ö¥ª¥¤¥é¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Í¤¨¤Ê¡×¤Ê¤É¡¡X¤Ç1800Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¿¶Á¡¢ÅêÉ¼¿ôÌó5ËüÉ¼¡¢½÷À85.4¡ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼²Â·û¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î½÷À¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡Ø¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡Ù¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢º£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤ò¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ2025¡Û¤È¤·¤ÆÁ´30¥ïー¥ÉÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó5ËüÉ¼¤ÎÅêÉ¼¿ô¤¬´ó¤»¤é¤ì¡Ê¤¦¤Á½÷À85.4¡ó¡Ë¡¢È¯É½¤Ë´Ø¤¹¤ëXÅê¹Æ¤Ï1800Ëü°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦Æâ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ
¢¡¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×Áª¹Í´ð½à
¡Ê1¡ËÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î27Æü～11·î21Æü
²óÅú¿ô¡§50,684·ï¡ÊÀÊÌÈæ¡§½÷À85.4¡ó¡¢ÃËÀ10.6¡ó¡¢²óÅú¤Ê¤·4¡ó¡Ë
Ç¯ÂåÆâÌõ¡§10Âå22¡ó¡¢20Âå27.8¡ó¡¢30Âå14.7¡ó¡¢40Âå15.2¡ó¡¢50Âå14.2¡ó¡¢60Âå°Ê¾å6.1¡ó
¨¦¤¦¤Á³ØÀ¸¤Î²óÅú¿ô¡§15,262·ï
¨¦ÆâÌõ¡§¾®³ØÀ¸1.1¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸15.3¡ó¡¢¹â¹»À¸36.5¡ó¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸47.1¡ó
¡Ê2¡Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¡×7Ì¾¤Ë¤è¤ë¿³ºº
¢¡¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ2025¡Ê50²»½ç¡Ë
¡¦¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
¡¦¤¨ ¢þ¢þ¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¢þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡ªÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¡ª¡ª
¡¦¥ªー¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸
¡¦¥ª¥¤¥é¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Í¤¨¤Ê
¡¦¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ãÃ¯¤¬¹Ô¤¯
¡¦¢þ¢þ¤ª¤â¤¿¤é¡¢¿Ì¤¨»ß¤Þ¤é¤ó¤Í¤ó
¡¦¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹
¡¦´ªÊÛ¤·¤Æー
¡¦¥µ¥Ê
¡¦½é´üÁõÈ÷¥Ë¥
¡¦¤·¤í¤¤ÍÅÀº¤µ¤ó
¡¦SHIROSE
¡¦¹¥¤¤¹¤®¤ÆÃâÂ©¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É
¡¦Á´¥¢
¡¦¤¿¤Þ¤ë¤«ー¡ª
¡¦¢þ¢þ¤Çº£¤³¤ì
¡¦Dazy
¡¦¢þ¢þ¤Ç¤·¤Ì¤¥¡ª¡ª
¡¦¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ
¡¦²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¡©
¡¦NewJeans¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡¦Éü³è¡Ë
¡¦ÇÜÇÜFIGHT¡ª
¡¦¢þ¢þÃì
¡¦¥Õ¥§ー¥º3
¡¦Ê¿À®°ì·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢
¡¦¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Ô¤Ô¤ã
¡¦¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¥Ç¥¹
¡¦Î¾¼ê¤ËÃË¤Çー¤¹
¡¦¥ë¥Ó¥£¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ê¤Ï～¤¤¡Ë²¿¤¬¹¥¤¡©
¢¡¾ÜºÙ²òÀâ
¢¡¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
M!LK¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÎÃæÆÇÀ¤¬¹â¤¤¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ìー¥º¡Öº£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëSNS¤ÇÀÚ¤êÈ´¤¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢K-POP³¦¤Ë¤â¹¤¬¤ë¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£M!LK¤é¤·¤¤²¦»ÒÍÍ´¶ËþºÜ¤Ê¥µ¥ÓÁ°¤«¤é¤ÎÅ¾Ä´¤âÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡¤¨ ¢þ¢þ¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¢þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡ªÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¡ª¡ª
X¾å¤Ç¥Ð¥º¡£Åê¹Æ¼ç¤Î¼ñ»Ý¤È¤Ï¥º¥ì¤¿²Õ½ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ëºÝ¡¢°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¿ô¡£
¢¡¥ªー¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸
¡ÖÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÀ¸ò¾Ä¤äÎø°¦´Ø·¸¤òÇ§¤á¹ç¤¦¡×¤³¤È¤ò»Ø¤¹¥ïー¥É¡£YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬¡¢ºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤ÎÀë¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¢¡¥ª¥¤¥é¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Í¤¨¤Ê
¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ÃæÃ«¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡È1¿Í¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡É¡Ö¼·Î¤¡¢»³±Û¤¨¤Æ¡×¤Î·àÃæ²Î¤Î°ìÀá¡£¡Ö¥ª¥¤¥é¤Ï¹Ô¤¯¤¼¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Á°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤È°ì½ï¤Ë¥ßー¥à²½¤·¤¿¡£
¢¡¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤ªÁ°¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ãÃ¯¤¬¹Ô¤¯
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»³¸ý°ìÏº¤¬¡¢³Ú¶Ê¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤ÎÁ°ÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¹ç¤¤¤Î¼ê¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¡£¡Ö»³¸ý°ìÏº¥ßー¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼«Ê¬¤äÍ§¿Í¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ïー¥É¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡¢þ¢þ¤ª¤â¤¿¤é¡¢¿Ì¤¨»ß¤Þ¤é¤ó¤Í¤ó
¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇµÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î¥»¥ê¥Õ¡ÖËë¾å¤¬¤ë¤ª¤â¤¿¤é¡¢¿Ì¤¨¤È¤Þ¤é¤ó¤Í¤ó¡×¤¬µ¯¸»¡£²¿¤«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¶ÛÄ¥¡¦¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÝ¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¡£
¢¡¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
Number_i¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤ÎÈ¯¸À¡£TBS·Ï¡ÖCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¤â¡Ö¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹
Snow Man¤Î³Ú¶Ê¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤È¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¡£´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖM COUNTDOWN¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Ö¤Ç¤â¥«¥Ðー¥À¥ó¥¹¤Î¥Öー¥à¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¢¡´ªÊÛ¤·¤Æー
¥«¥Ã¥×¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¤Ï¤ä¤È¤È¤â¤«¤Á¤ã¤ó¡£¤ÎÈà»á¡¦¤Ï¤ä¤È¤Î¸ýÊÊ¡£Èà½÷¡¦¤â¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æー¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à»Ñ¤¬TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥º¡£¡È´ªÊÛ¡É¤È°¦¾Î¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Ë¡£
¢¡¥µ¥Ê
½÷À½é¤Î¼óÁê¡¦¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¡£
¢¡½é´üÁõÈ÷¥Ë¥
M!LK¤Î±öºêÂÀÃÒ¤ò»Ø¤¹¡£È¾Âµ¡¦Ã»¥Ñ¥ó¤ÎÉþÁõ¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥²ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¡È½é´üÁõÈ÷¡É¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÎã¤¨¤é¤ì¡¢°¦¾Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¢¡¤·¤í¤¤ÍÅÀº¤µ¤ó
»ô¤¤¸¤¤Î¥È¥¤¡¦¥×ー¥É¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£Èþ¤·¤¤¿©Âî¤òÁ°¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ë»Ñ¤¬¤Û¤ÜËèÆüÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ËèÅê¹Æ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÇúÈ¯¡£¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡SHIROSE
3¿ÍÁÈ¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¥°¥ëー¥×¡¦WHITE JAM¤ÎSHIROSE¡£²á·ã¤Ê°áÁõ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Snow Man¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬¡£ËÜ¿Í¤ÎÈþÈ©¤Ö¤ê¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥í¥»¼°ÈþÍÆ¡×¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¦ÆÚÂ¡¦¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î¤ß¿©¤Ù¤ëÀ¸³è¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤âÂ³¡¹¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¹¥¤¤¹¤®¤ÆÃâÂ©¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É
Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡×¤Ë¤Æ»ÖÂº½ß¤¬±é¤¸¤¿ºäËÜ°ì»ê¤ÎÌ¾Âæ»ì¡Ö5ÉÃ¤À¤±¡¢À¾¾ò¡ÊµÜºêÍ¥¡Ë¤òº¤¤é¤»¤ë¡£À¾¾ò¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÃâÂ©¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤·¤Ê¤¬¤é¸À¤¤Êü¤Á¡¢»ëÄ°¼ÔÂ¦¤¬ÃâÂ©¤·¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Î¤È¤¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¢¡Á´¥¢
¡ÖÁ´¿È¥¢¥ë¥Þー¥Ë¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¡£Îø¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èÅê¹Æ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Þー¥Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
¢¡¤¿¤Þ¤ë¤«ー¡ª
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¤è¤¯È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚº´¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤òÉ½¤¹ºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë¡£
¢¡¢þ¢þ¤Çº£¤³¤ì
¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ëX¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÄù¤á¤ëºÝ¡¢¥Í¥¿·Ï¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ã¤È¤È¤â¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÎã¤¬ÉÑÈ¯¡£
¢¡Dazy
¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£Îß·×3²¯ÅÀ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå½÷À¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¡£Ãæ¤Ç¤âSNS¤Ç¡Ö¹ü³Ê¥¦¥§ー¥Ö¡¿¹ü³Ê¥¹¥È¥ìー¥È¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀ¹¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç20ËüËÜ°Ê¾å¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï1,500ËüËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¡ôDazy¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬42,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥Æ¥´¥êー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¢¡¢þ¢þ¤Ç¤·¤Ì¤¥¡ª¡ª
TikTok¤Î¼«Æ°ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤¬Î®¹Ô¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£¸ØÄ¥É½¸½¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¢¡¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ
¡áLOVE¤Î³Ú¶Ê¡£²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Î¿·¤·¤¯¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¶Á¤¤ÏÃæÆÇÀÈ´·²¡£
¢¡²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¡©
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT-JAM¡×¤ÇÆ£°æ É÷¤¬È¯¤·¤¿¥ïー¥É¡£Vaundy¤«¤éË¤«¤Ê¥ïー¥É¤ÇË«¤á¤Á¤®¤é¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿¸å¡¢ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÈ¯¤·¤¿¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡NewJeans¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡¦Éü³è¡Ë
K-POP³¦¤òÃæ¿´¤Ë¾ï¤ËÆ°¸þ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿NewJeans¡£3·î¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¤½¤Î¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢11·î¤Ë¤Ï5¿Í¤¬¤â¤È¤â¤È½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿HYBE¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖADOR¡×¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢Éü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÇÜÇÜFIGHT¡ª
CANDY TUNE¤Î³Ú¶Ê¡£¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¡ÖÇÜ¤ÎÇÜ¤Î fight ÇÜÇÜ fight by CANDY TUNE¡×¤È¼ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢TikTok¤Ç¤Î¥«¥Ðー¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¢¡¢þ¢þÃì
ÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Æâ¤Î³Ú¶Ê¡ÖÃì¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Öµ´»¦Ââ¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖÃì¡×¤ÎÌÌ¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñー¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö±êÃì¡×¡Ö´äÃì¡×¡Ä¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯²Î»ì¤ò¿¿»÷¤ëTikTokÅê¹Æ¤¬¼¡¡¹¤È¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¥Õ¥§ー¥º3
Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢2022Ç¯3·î¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥Õ¥§ー¥º2¤ËËë¤òÊÄ¤¸¡¢2026Ç¯¤«¤é¥Õ¥§ー¥º3¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ê¿À®°ì·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢
X¤òÈ¯¿®¸»¤È¤·¤¿¥Ð¥º¥ïー¥É¡£Ê¿À®¸µÇ¯～9Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤ò»Ø¤·¡¢»úÌÌ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¢¡¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Ô¤Ô¤ã
MAZZEL¡¦NAOYA¤ÎÈ¯¸À¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMAZZEL ROOM¡×¤Ë¤Æ°û¤ß²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈ¯¤·¤¿»Ñ¤¬ÀÚ¤êÈ´¤¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¥¥åー¥È¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¶Á¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£
¢¡¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¥Ç¥¹
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ßÊýË¡¡£Í½ÌóÉ¬¿Ü¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¥Ç¥¹¡×¤ÈÍÛµ¤¤Ë²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë»Ñ¤ÏÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏºÆÀ¸¤·¤¿¤Ï¤º¡£¡Ö¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Î¾¼ê¤ËÃË¤Çー¤¹
ABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤³¤ÈÄ¹ÉÍ¹Æà¤ÎÈ¯¸À¡£Î¾ÎÙ¤ËÃËÀ»²²Ã¼Ô¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¹ç¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¢¡¥ë¥Ó¥£¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ê¤Ï～¤¤¡Ë²¿¤¬¹¥¤¡©
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¥·¥êー¥º¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö°¦(¥Ïー¥È)¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×Æâ¤Î²Î»ì¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÆ°²è¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¡£¡Ö¥ë¥Ó¥£¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ø¤Ïー¤¤¡ª¡Ù²¿¤¬¹¥¤¡©¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤è¤ê¤â ¤¢¡¦¤Ê¡¦¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡Ü²Ä°¦¤é¤·¤¤²Î»ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
