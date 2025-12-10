男性キャラクターに特化したフィギュア・グッズのブランド『オランジュ・ルージュ 』10周年展をアニメイト池袋本店7F SOUTHで開催！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)と株式会社マックスファクトリー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡邊誠、以下 マックスファクトリー)が展開する男性キャラクターに特化したフィギュア・グッズのブランド「オランジュ・ルージュ」の10周年を記念した展示・物販イベント「オランジュ・ルージュ10周年展 in アニメイト池袋本店 presented by ORANGE ROUGE」を、2025年12月27日（土）から2026年1月18日（日）にアニメイト池袋本店7F SOUTHにて開催致します。

■開催情報

【入場整理券配布のお知らせ】2025年12月27日(土)～2025年12月28日(日)

混雑緩和の為、2025年12月27日(土)～2025年12月28日(日)のご入場については、LINEアプリを利用した先着入場整理券の配布を行います。

整理券詳細はこちら：https://www.animate.co.jp/onlyshop/32859/

■物販情報

その他の販売商品は後日公開。

■購入特典

会場内の販売商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、対象期間の【おなまえステッカー（全80種）】をランダムで1枚プレゼントします。

※期間によって、特典絵柄が異なりますのでご注意ください。

※特典はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※商品、特典は無くなり次第終了となります。

■Orange Rouge(オランジュ・ルージュ)について

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーが高まる男性キャラクター商品への需要に応えるべく設立した男性キャラクターに特化したフィギュア・グッズのブランドです。

「Orange Rouge（オランジュ・ルージュ）」は、フランス語で「橙/オレンジ」と「赤/レッド」を意味する言葉で、同ブランドのロゴマークはグッドスマイルカンパニーの「橙/オレンジ」とマックスファクトリーの「赤/レッド」、 両社のイメージカラーを組み合わせたデザインとなっています。

<オランジュ・ルージュ 公式X>

https://twitter.com/orangerouge_pr

<オランジュ・ルージュ 10周年特設サイト>

https://special.orangerouge.com/10thanniversary/

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/