働くためのコミュ二ティSNS「CORE」が、活躍している女性リーダーを讃える企画【Dear Woman.】を発表

働く女性のためのコミュニティSNS「CORE」を運営する株式会社CORE（本社：東京都港区、代表取締役：尾崎莉緒、以下CORE）は、さまざまな領域で活躍し、次の時代を形づくる女性リーダー100名を選出する企画「Dear Woman.」を発表いたします。

本プロジェクトでは、7つのカテゴリーに該当する女性たちの姿を可視化し、社会へ広く発信することを目的としたプロジェクトです。

Dear Woman. 特設サイト :https://core-official.com/media/dear_woman

女性リーダー選出企画「Dear Woman.」とは

「Dear Woman.」は、自分の望む人生を諦めず、日々の選択や挑戦に向き合う女性たちに向けて贈るエンパワメントプロジェクトです。

現在活躍している女性たちの中で、自ら新しいリーダーシップの姿を体現している方、そういった女性たちをサポートしている方、新たな考え方を発信している方、次世代をリードされている様々な女性リーダーをご紹介します。

COREは、女性の挑戦は“個”ではなく“つながり”によってより強く育まれると考えています。

前へ踏み出す瞬間は一人でも、同じように前進している仲間の存在が勇気となり、誰かの心を動かし伝播していく。その循環こそが、女性の、ひいてはあらゆる人の可能性をさらに広げていくために必要なのではないでしょうか。

今回COREはその象徴として、未来を形づくる102名を以下7つのカテゴリーで選出し、特設サイトにてご紹介いたします。

女性リーダーを象徴する7つのカテゴリー

領域や肩書きを問わず、“未来を少しでも前に進めている女性たち”すべてに敬意を表します。

今回は中でも、以下のテーマに該当すると感じたリーダー達を選出しました。

プロジェクト立ち上げの背景

- INNOVATION LEADER：未来の当たり前をつくる革新者- BOARD LEADER：経営・組織の舵取りを担う先導者- EMPOWERMENT LEADER：人の可能性を広げ、輝きを引き出す支援者- SOLUTION LEADER：事業課題や女性のためのサービスを作り上げ提供する実践者- VISION LEADER：共感を巻き込み、未来の景色を描き示す発信者- FOUNDATION LEADER：組織・事業の土台を支え、進化を陰で押し上げる共創者- SOCIAL LEADER：行政・地域・NPOなど社会基盤に働きかける変革者

2025年は日本初の女性総理大臣が誕生し、「女性リーダーシップ」が社会における重要なテーマの一つとして語られた象徴的な年となりました。一方で、東京都の女性管理職割合は未だ11%台に留まり、ロールモデルの可視化不足や、キャリアを目指す女性たちの孤立感は根強く残っています。

だからこそ今、活躍している女性たちの存在を“見える化”し、「こんな生き方も、こんな選び方もある」と互いに気づける場が必要だとCOREは考えています。

女性の挑戦を讃え、つながりをつくり、それが次の誰かの背中を押す。

「Dear Woman.」は、そんな前向きな連鎖を作り出すことを目指しています。

代表取締役CEO 尾崎 莉緒 コメント

「Dear Woman.」は、一人ひとりが日々の選択や意思決定を通じて体現している“新しいリーダーシップ”に光を当てるプロジェクトです。

社会が大きく変わろうとしている今、女性たちの挑戦はこれまで以上に多様で、そして力強いものになっています。女性活躍を掲げた積極的な発信や、具体的な支援なども増えていきました。

しかし、それらが行き届いているのはまだ一部分。実際に、前に踏み出している女性の数は徐々に増えているものの、全体で見たらまだまだ少ないのが現状です。

だからこそCOREは、活躍する女性たちの歩みを社会に届け、つながりを生み、それがまた次の誰かの勇気につながる。そんな前向きな循環をつくりたいと考えています。

今回選出された方々は、未来を切り拓く象徴であり、同時に“誰もが自分らしいリーダーシップを発揮できる社会”への道しるべとなる方々です。

忙しい中でもこの企画に協力くださった挑戦者である皆様に敬意を表し、改めて感謝の気持ちを伝えたいです。

皆様、本当にありがとうございました。

今後もたくさんの女性がより活躍していけるような世界を、一緒に創り上げていきましょう！

株式会社COREについて

「女性のリーダーシップのあり方を変える」をミッションに、女性のキャリアをサポートします。働く女性のためのキャリアコミュニティSNS『CORE』、人生やキャリアを自分らしく生きるための新たな学びを発信するメディア『CORE Lab.』、働く女性のキャリアサポートを行う『CORE Works.』を運営中。

