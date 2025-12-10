ケーブル1本で一気に4画面。ノートPCが最強のワークステーションに『映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター』を12月10日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

本製品は、映像出力に対応していないUSBポートでも、Type-Cケーブル1本で最大4画面（PC本体＋拡張3画面）の作業環境を実現する拡張モニターです。

15.6インチのフルHD画面を3枚搭載。

ドライバーをインストールするだけで、通常のノートPCがワークステーションに早変わり。

モニター下にはキーボード等の小物を置けるスペースができ、最小限の配線でデスク周りをスッキリ整理できるのが特徴です。

作業効率を上げる「マルチディスプレイモード」や、画面を三角形に閉じて商談に使える「ミラーモード」など用途も多彩。

また、3画面それぞれ別のPCを接続し、それぞれに映して使用することも可能です。

3段階の高さ調整、スピーカー内蔵、折りたたみ収納など、細かい機能も充実。

ノートPCの画面だけでは物足りない、でもデスクは広く使いたい。

そんな方におすすめの『映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター』です。

＜製品特長＞

■映像出力非対応のUSBでも画面の拡張が可能

■ドライバーをインストールするだけ

■Type-Cケーブル1本で合計4画面（15.6インチFHD×3枚増設）を実現

■配線を最小限に抑え、デスク周りをスッキリ整理

■モニター下に小物等を置けるスペースを確保

■用途に合わせて選べるマルチディスプレイ＆ミラーモード（三角形配置可）

■3段階の高さ調整と折りたたみ収納が可能

■最大3台のPCを個別に接続できるminiHDMIポート×3搭載

■ACアダプターやケーブル類が全て揃ったオールインワンセット

＜仕様＞

・サイズ／展開時最大：幅1,114×奥行320×高さ455(mm)

収納時：幅420×奥行320×高さ30(mm)

・重量／約3.2kg

・パネルタイプ／IPS

・パネルサイズ／15.6インチ×3枚

・アスペクト比／16:9

・色域／100% sRGB

・解像度／1920×1080

・輝度(標準)／300cd/平方メートル

・リフレッシュレート／60Hz

・ビューアングル／85/85/85/85 (標準)(CR≥10)

・応答時間／10-30ms

・電源アダプター／PD 65W

・接続／USB Type-C ×1(トリプルモニター用)、 mini HDMI ×3(各モニターに直接接続)

・折り角度／0～360°

・スピーカー／6Ω 2W ×2 ※中央モニターのみ

・高さ調整／3段階

・VESA／非対応

・ケーブル長／USB Type-C to Cケーブル：約0.9m

USB Type-A to Cケーブル：約0.9m

HDMI to miniHDMIケーブル：約0.9m

給電専用USB Type-C to Cケーブル(白)：約1.9m

・セット内容／本体、USB Type-C to C ケーブル、USB Type-A to Cケーブル、HDMI to miniHDMIケーブル、給電専用USB Type-C to C ケーブル(白)、PD65W ACアダプター、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2025/12/10

・型番/JAN／TRMS25CBK/4580060604173

映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター

[販売価格] 98,000円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004795(https://www.thanko.jp/view/item/000000004795?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004795)

