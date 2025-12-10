ケーブル1本で一気に4画面。ノートPCが最強のワークステーションに『映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター』を12月10日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
https://www.thanko.jp/view/item/000000004795?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004795
本製品は、映像出力に対応していないUSBポートでも、Type-Cケーブル1本で最大4画面（PC本体＋拡張3画面）の作業環境を実現する拡張モニターです。
15.6インチのフルHD画面を3枚搭載。
ドライバーをインストールするだけで、通常のノートPCがワークステーションに早変わり。
モニター下にはキーボード等の小物を置けるスペースができ、最小限の配線でデスク周りをスッキリ整理できるのが特徴です。
作業効率を上げる「マルチディスプレイモード」や、画面を三角形に閉じて商談に使える「ミラーモード」など用途も多彩。
また、3画面それぞれ別のPCを接続し、それぞれに映して使用することも可能です。
3段階の高さ調整、スピーカー内蔵、折りたたみ収納など、細かい機能も充実。
ノートPCの画面だけでは物足りない、でもデスクは広く使いたい。
そんな方におすすめの『映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター』です。
＜製品特長＞
■映像出力非対応のUSBでも画面の拡張が可能
■ドライバーをインストールするだけ
■Type-Cケーブル1本で合計4画面（15.6インチFHD×3枚増設）を実現
■配線を最小限に抑え、デスク周りをスッキリ整理
■モニター下に小物等を置けるスペースを確保
■用途に合わせて選べるマルチディスプレイ＆ミラーモード（三角形配置可）
■3段階の高さ調整と折りたたみ収納が可能
■最大3台のPCを個別に接続できるminiHDMIポート×3搭載
■ACアダプターやケーブル類が全て揃ったオールインワンセット
＜仕様＞
・サイズ／展開時最大：幅1,114×奥行320×高さ455(mm)
収納時：幅420×奥行320×高さ30(mm)
・重量／約3.2kg
・パネルタイプ／IPS
・パネルサイズ／15.6インチ×3枚
・アスペクト比／16:9
・色域／100% sRGB
・解像度／1920×1080
・輝度(標準)／300cd/平方メートル
・リフレッシュレート／60Hz
・ビューアングル／85/85/85/85 (標準)(CR≥10)
・応答時間／10-30ms
・電源アダプター／PD 65W
・接続／USB Type-C ×1(トリプルモニター用)、 mini HDMI ×3(各モニターに直接接続)
・折り角度／0～360°
・スピーカー／6Ω 2W ×2 ※中央モニターのみ
・高さ調整／3段階
・VESA／非対応
・ケーブル長／USB Type-C to Cケーブル：約0.9m
USB Type-A to Cケーブル：約0.9m
HDMI to miniHDMIケーブル：約0.9m
給電専用USB Type-C to Cケーブル(白)：約1.9m
・セット内容／本体、USB Type-C to C ケーブル、USB Type-A to Cケーブル、HDMI to miniHDMIケーブル、給電専用USB Type-C to C ケーブル(白)、PD65W ACアダプター、日本語取扱説明書
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/12/10
・型番/JAN／TRMS25CBK/4580060604173
映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター
[販売価格] 98,000円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004795
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783