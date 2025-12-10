冬の肌対策は、7割超が重視する「保湿ケア」がカギ！セラミド不足に挑む濃厚クリーム「セラミ堂 モイストベールクリーム」

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜、以下ウィルミナ）は、12種のセラミド*¹を独自配合した高保湿・高密着クリーム「セラミ堂 モイストベールクリーム」を、2025年12月10日（水）より生活協同組合およびECモール公式店にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

ウィルミナが実施した40代～60代女性を対象とした調査*²では、冬が近づくと肌の調子が変化すると感じている人が73.1%に上り、冬の肌変化を実感している人が非常に多いことが示されています。肌の不調の主な原因として、回答者の多くが「乾燥」 (81.7％) を挙げ、次いで寒暖差 (27.8%) や血行不良 (26.2%) などが続きます。さらに、最も重視している冬の肌対策として、「保湿ケア」 (72.9％) が圧倒的なトップとなっており、冬場の乾燥対策への高いニーズがうかがえます。

この深刻な「年齢乾燥肌」の原因の一つとして、年齢とともに減少するセラミド不足が挙げられます。何を塗ってもうるおいが続かない"年齢乾燥肌"の状態は、セラミド不足のサイン。多くの方が重視する「保湿ケア」を徹底するため、このセラミド不足に対してしっかりとアプローチできる本商品の開発に至りました。

開発担当者のコメント：

20年間、乾燥肌と向き合い続けた私が、本気で「うるおい」にこだわって作りました。クリームへの高配合が難しいとされている「セラミド」をたっぷり配合できるよう試作に試作を重ねてようやくたどり着いた処方。何を塗っても乾燥するとお悩みの方にこの濃厚なクリームがおすすめです。乾燥しやすい手元・ひじ・ひざなどボディのパーツケアや、”おやつクリーム”として乾燥が気になる日中の目元などにもぜひお試しください。

◆商品説明

セラミ堂 モイストベールクリーム

価格：2,838円（税込）

容量：35g

発売日：2025年12月10日（水）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G24L98PZ)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z60c047/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z60c047.html)）、生活協同組合にて順次販売

【セラミドとは】

元々人の肌に存在するうるおいに欠かせないバリア成分で、ヒアルロン酸よりも保湿力が高いと言われています。

はるか昔、生物が海から陸へ進出した頃、水の外で生きられるよう乾燥を防ぐために角質層に生まれたセラミド。乾燥や外部刺激を受けやすい大人の乾燥肌の保湿ケアには、セラミドが欠かせないのです。

【特長】

12種のセラミド*¹を独自配合した「MIXセラミド12」を10％も配合したクリーム。

年齢とともに変化する肌に、たっぷりのうるおいを与えます。

塗った瞬間はなめらかに広がり、しばらくするとミチッと肌に密着。

まるでうるおいのベールをまとったように、しっとり感が続く高保湿・高密着クリームです。

ポイント1：セラミド配合でしっかり高保湿

肌への保湿効果が高いとされているヒト型セラミド*³をメインとし、セラミド類似成分を含む合計12種をブレンドした「MIXセラミド12」を10％配合。

【MIXセラミド12】セラミドNG、セラミドAP、セラミドNP、ユズ果実エキス＜ユズセラミド＞、グルコシルセラミド、ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、フィトスフィンゴシン、スフィンゴ糖脂質、セレブロシド、スフィンゴミエリン、糖脂質（すべて保湿成分）

ポイント2：うるおい密封

とろけるようにのびて、乾燥でカサカサになった角質層にグッと入り込んでミチッと留まる「モイストベール処方」。

筋金入りの乾燥肌も、もちっとうるおう高保湿クリームです。

【うるおい美容成分】加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、シア脂（すべて保湿成分）

ポイント3：地球にやさしいエコ容器／SDGsの取り組み

美しい白色の『薌瓶（ぎょくびん）』と呼ばれるガラス容器を採用。

薌瓶は、無公害溶解炉と呼ばれる電気炉を採用した、煙突のない環境にやさしい硝子工場で、CO2をほぼ排出せずに製造されています。

※無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー

*¹ 類似成分を含む（保湿成分）

*²「「肌の不調」実感とケア習慣に関する調査」調査時期：2025年11月、回答者数：1500名、対象条件：40～60代の女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ（クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査）

*³ セラミドNG・セラミドＮP・セラミドAP（保湿成分）

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

ウィルミナは、1984年にニチメン株式会社(現 双日株式会社)の一事業部門としてスタート。その後、約 3,000 万人もの組合員を擁する生活協同組合の化粧品カテゴリーにおいてトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また、日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド“イビサビューティー”(2015年誕生）も展開。Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく、晴れやかに生きる社会の実現を目指している。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp

【ウィルミナ モニター募集】

ウィルミナでは新しい化粧品やサービスづくりにご参加いただける、〈モニター会員〉を募集中です。

アンケート回答や座談会への参加を通じて、 商品づくりに欠かせない『リアルな声』を直接お聞かせください。

様々なプログラムをご用意しており、楽しみながら商品づくりの舞台裏に関われる特別な機会です。

ウィルミナモニターに登録して、『開発チームの一員』として一緒に新しい価値をつくりませんか？

詳しくはこちら：https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20251210_cerami-do(https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_20251210_cerami-do)