【12月限定】福島県東京事務所(都道府県会館内)前ショーウィンドウでの浪江町物産品を展示しています

福島県浪江町

浪江町は、令和 7 年 12 月 1 日から約１か月間、福島県東京事務所と連携し、都道府県会館の 12 階事務所入口前ショーウィンドウを活用して町の魅力情報を発信しています。

浪江町の展示の様子

年末のご挨拶機会など、通常期より来館者が多く見込まれる都道府県会館において、浪江町単独 で物産品等の展示紹介を行い、首都圏を中心とした来館者に周知することで、「日本橋ふくしま館 MIDETTE」での購入誘導を促進します。

ぜひご取材賜り、広く情報発信をしていただ けますようお願い申し上げます。

1、日時 : 令和７年 12 月 1 日(月) ～ 12 月 30 日(火) 予定

2、場所 : 都道府県会館 (〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3 12 階)

3、内容 : なみえ焼そば、NAMIE WATER、磐城壽など物産品を展示紹介予定 (予定展示例)

【お問い合わせ先】

浪江町役場 産業振興課・商工労働係 （担当）太田、笠原

〒979-1592

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7-2

TEL：0240-34-0247

E-mail：namie15010@town.namie.lg.jp

【浪江町の詳細はこちらのサイトからご覧ください】

浪江の旅と学びの観光情報ガイド

https://namietourism.jp/