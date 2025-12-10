【想定年利10.5%】不動産クラウドファンディング「TECROWD」、国内キャピタルゲイン型ファンド「AMANEKU八王子美山町C棟」を情報公開

TECRA株式会社TECROWD91号ファンド「AMANEKU八王子美山町C棟 」

TECRA株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、 代表取締役社長：新野博信）が運営する「TECROWD(テクラウド)」は、不動産特定共同事業法(国土交通省所管）にもとづく不動産クラウドファンディングです。

この度、新たにTECROWD91号ファンド「AMANEKU八王子美山町C棟 」を2025年12月10日（水）に情報を公開し、先行抽選受付を開始します。

また、本ファンドは2025年12月23日（火）18時より先着順にて募集を開始いたします。

先行抽選対象ファンド（先行抽選枠 約2～2.5億円予定）

本ファンドは、ダイヤモンドクラス～ルビークラスの会員様を対象として、先行抽選システムを採用いたします。

・会員クラス制度の詳細はこちら(https://tecrowd.jp/memberclass?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-91_fund_20251210&utm_content=class)

・先行抽選システムの詳細はこちら(https://tecrowd.jp/features?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-91_fund_20251210&utm_content=senkousystem)

※12/23（火）18時より一般募集（先着順）でのお申込も受け付けます。

TECROWD91号ファンド「AMANEKU八王子美山町C棟 」の概要

本ファンドは、「AMANEKU八王子美山町C棟」を投資対象とします。すでに建築確認を取得している土地の購入資金および福祉サービスを提供する寄宿舎の建設資金をご出資いただくファンドです。

竣工後の売却を予定しているキャピタルゲイン型ファンド

ファンド組成後、建築確認取得済みの土地を購入し、建物建築を行います。建物は2026年6月下旬に竣工予定です。竣工後、運営会社である株式会社AMATUHIと賃貸借契約を結び（フリーレント）、開業準備を行った後運営を開始します。

運用期間終了までに土地建物を売却し、配当・元本償還を行います。運営会社が確定している中での販売活動とすることで、好条件での売却を狙います。

24時間/365日の支援体制を整備した、日中サービス支援型寄宿舎

「AMANEKU八王子美山町C棟」は2026年6月下旬に竣工、2026年9月に開業を予定しています。24時間/365日の支援体制を整備した、日中サービス支援、ショートステイの併設、バリアフリー設備を完備します。15～20名定員の寄宿舎となります。

JR中央線「高尾駅北口」バス17分、「萩園」バス停徒歩1分の立地です。

優先劣後構造を採用

投資家の皆様にご出資いただく優先出資に加え、当社および当社が指定する者が劣後出資を行っており、本ファンドの償還時に元本割れが発生した場合は、劣後出資者が先に損失を負担します。損失が劣後出資者の出資額を超えた場合にのみ、投資家の皆様の元本が棄損する可能性があります。

想定運用スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61009/table/242_1_0c3a0e891f6c7b211cad89214b4d9102.jpg?v=202512100527 ]

※一般募集は、先行抽選の結果にかかわらず、どなたでも先着順でお申込いただけます。

すでに出資済みの方も、追加出資をご検討ください。

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。



■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund-91_fund_20251210&utm_content=sitetop

運営会社について

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

