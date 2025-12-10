DOPPELGANGER「ありがとうございますセール 2025」ナチュラムにて開催中

ビーズ株式会社

オートバイ用品ブランド DOPPELGANGER（ドッペルギャンガー） は、

株式会社ナチュラム（大阪市中央区）のご協力のもと、

2025年12月8日より「ありがとうございますセール 2025」を開催 しております。

本セールでは、人気製品をはじめ、季節需要に合ったアイテムを

特別価格にてご提供しております。

■ セール対象アイテム（一部抜粋）

もちはだ ライダース腹巻きロングDMA644L-BK

オートバイ走行時はもちろん、肩が自由に動くため釣り・ゴルフなど

幅広いアウトドアシーンでも快適にご使用いただけます。

サイズ調整が可能で、ギフトにも最適です。

https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dma644l-bk(https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dma644l-bk)

バイシクルハンガー2DDS630-BK

限られたスペースを有効活用し、自転車と関連用品を

すっきりと縦型で保管できる収納ツールです。

https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dds630-bk(https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dds630-bk)

モーターサイクルカバー SSDCC527-BK

冬季のオートバイ保管に適した、定番の防護カバー。

愛車を風雨や埃からしっかり守ります。

https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dcc527-bk(https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dcc527-bk)

背中肩セットで蒸れんゾDBT643-BK

季節を問わずご好評いただいているDBT617-BKと

DBT642-BKのセット製品です。

現在、DBT617-BK単体は完売しておりますが、セット在庫を緊急確保。ナチュラムの協力のもと、特別価格にてご提供いたします。

https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dbt643-bk(https://www.naturum.co.jp/search/?keyword=dbt643-bk)

今後も、セール対象製品の追加を随時検討しております。