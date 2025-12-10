映画『火の華』“新潟ロケ地デジタルマップ”公開！ 12/13・14には新潟市「シネ・ウインド」で舞台挨拶の開催も決定

公益社団法人 新潟県観光協会

日本伝統の花火文化を背景に、元自衛官の主人公が過去と向き合う姿を描く映画『火の華』。

本作は五泉市・長岡市・新発田市・小千谷市など、全編を通して新潟県内で撮影された作品であり、県内の多彩な表情がドラマの重要な要素として登場します。

こうした物語の世界観をより深く味わっていただくため、

このたび新潟県内の撮影スポットを巡る 映画『火の華』デジタルロケ地マップ(https://niigata-kankou.or.jp/news/758) を公開しました。

映画に登場する景色と実際のロケ地を重ね合わせながら、作品の余韻とともに新潟の魅力を辿ることができます。

■ 映画『火の華』とは

元自衛官の実体験や「自衛隊日報問題（2016）」を着想源に、『JOINT』の小島央大監督がオリジナル脚本として書き上げた本作。

主人公は、過酷な任務経験を抱える元自衛官。

心に深い傷を抱えながらも、小千谷市の花火会社で働き始め、

花火づくりに没頭する中で、過去と向き合い、前へ進もうとする姿が描かれます。

日本伝統の花火をモチーフに、

〈戦う〉とは何か、〈平和〉の在り方とは何か、人間の本質に鋭く迫る作品です。

また、小千谷市の「小千谷煙火興業」をはじめ、多くの新潟県内ロケ地の全面協力を得て制作され、花火づくりの工程から打ち上げまでのリアルな描写が大きな見どころです。

10 月 31 日(金)ユーロスペースほか全国順次公開。

新潟県内では、12月13日（土）より新潟・市民映画館 シネ・ウインド にて上映されます。上映スケジュールは各館の公式サイトをご確認ください。

山本一賢

柳ゆり菜 松角洋平 田中一平 原雄次郎 新岡潤 キム・チャンバ

ゆかわたかし 今村謙斗 山崎潤 遠藤祐美 YUTA KOGA ダンカン / 伊武雅刀

監督・編集・音楽:小島央大

企画・脚本:小島央大、山本一賢

主題歌:大貫妙子&坂本龍一「Flower」(commmons/Avex Music Creative Inc.)

製作・配給:アニモプロデュース

2024 年/日本/シネマスコープ/5.1ch/カラー/124 分

(C) animoproduce Inc. All Rights Reserved.

【映画『火の華』公式サイト】https://hinohana-movie.com

■ デジタルロケ地マップ公開

本作の撮影地を巡る「デジタルロケ地マップ」を公開しました。

新潟県内の撮影スポットを確認でき、映画と地域の魅力を同時に楽しめます。

■ 12/13(土)・14(日) 新潟市「シネ・ウインド」で舞台挨拶開催

映画『火の華』ロケ地マップはこちら :https://niigata-kankou.or.jp/news/758

五泉市・長岡市・新発田市など、新潟県内オールロケで撮影された話題作の公開を記念し、

2025年12月13日(土)・14日(日) の2日間、シネ・ウインドにて舞台挨拶の開催が決定しました。

シネ・ウインド- 舞台挨拶 概要

【1日目】

日時：2025年12月13日(土)『火の華』10:00の回（上映後）

ゲスト：山本一賢、松角洋平、原雄次郎、山崎 潤、小島央大監督

料金：大人 2,000円／シニア・学生 1,300円

会員 1,200円／60歳以上＆29歳以下会員 1,000円

【2日目】

日時：2025年12月14日(日)『火の華』10:00の回（上映後）

ゲスト：山本一賢、松角洋平、田中一平、山崎 潤、小島央大監督

料金：大人 2,000円／シニア・学生 1,300円

会員 1,200円／60歳以上＆29歳以下会員 1,000円

■ お問い合わせ

