「家族の節目を、華やかに祝う春ギフト」――卒業・入学・就職祝いにぴったりの『桜モチーフ・フルーツブーケ』
プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：菅原信治）（ https://fruit-bouquets.com/ ） は、春の門出を祝う特別ギフトとして、桜のモチーフをあしらった『桜（サクラ）』という名前のフルーツブーケを2026年１月より販売いたします。
淡い桜色のチョコレートで桜の花を表現し、旬のイチゴをたっぷりと使用した豪華なアレンジメントで眺めるだけでも心が華やぐ一品です。
これまでのフルーツギフトにはない“春らしい彩りと祝祭感”を纏ったデザインに仕上げました。
旬のイチゴは赤いイチゴだけでなく、フルーツブーケの背面に希少な「白いいちご」も使用し、より一層特別感のあるギフトとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336632&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336632&id=bodyimage2】
フルーツブーケ専門店プレジールのフルーツブーケならではの特長として、全てのフルーツやチョコレートパーツが食べやすいピックに刺してあり、お届け後そのまま楽しめるようになっています。
ご自宅での春のパーティーや家族の食卓、お祝いの席にもぴったりです。
さらに、小麦・卵を使用せず、寒天コーティングしたフルーツでナチュラルに仕上げており、幅広い世代の方に安心してお召し上がりいただけます。
「卒業」「入学」「就職」「新生活スタート」――人生の節目を迎える大切な人へ、想いと祝福の気持ちを込めて。
お祝いや応援の気持ちを伝える春のギフトに、『桜（サクラ）』が、華やかさとぬくもりを添えます。
◆メディアへのご提案ポイント
・ 日本人の好きな桜をモチーフにしたギフトのご紹介に
・ ビジュアル映えする商品写真での誌面・番組内のギフト特集に
・ 卒業祝い・入学祝い・就職祝いなどの春ギフトのトレンドを探る企画への掲載に
【商品概要】
https://fruit-bouquets.com/products/detail/180
・商品名：桜 （サクラ）
・価格（税込）：ミディアムサイズ \15,750
・内容：国産イチゴ（赤・白）・ブドウ・チョコレート（背面にドライアップルを使用）
※ひとまわり大きいラージサイズ（\21,110）も販売しています。
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間（予定）：2026年1月～3月（ご予約受付中）
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
