“ディスプレイの頭脳” TCON市場、2031年に48.77億米ドル規模へ急伸
ディスプレイタイミングコントローラ（TCON）とは、水平および垂直のタイミング信号を生成するものである。また、パネルのバイアス電圧やイネーブル信号も提供する。すべてのディスプレイパネルにはタイミングコントローラー（TCON）が搭載されており、これはディスプレイ内部で唯一の能動部品である。
ディスプレイタイミングコントローラ（TCON）とは、ディスプレイに用いられるタイミングコントローラーのことを指す。
ディスプレイタイミングコントローラ（TCON）は、フラットパネルディスプレイにおいて不可欠な部品であり、パネル内部で唯一の能動的制御装置である。TCONは画像信号を受け取り、それをディスプレイが表示可能な形式に変換する機能を担っており、高精細化や高速応答への対応において中核的な役割を果たしている。特にOLEDや高リフレッシュレートLCDの普及により、TCONの性能要求も年々高まっている。
近年の市場動向として、TCONの用途がスマートフォンやテレビ、タブレットにとどまらず、車載ディスプレイや産業用モニター、AR/VRディスプレイへと拡大している点が挙げられる。これに伴い、パネルサイズや解像度、リフレッシュレートの多様化に対応する柔軟性と、高速・高精度な信号制御が求められている。システムオンチップ（SoC）との連携や、省電力技術の統合もTCONの進化を促進する要素である。
市場の成長を後押しする主な要因として、ディスプレイ技術の進化に加え、エッジAIや5G通信などの新技術との連携需要が高まっている点が挙げられる。これによりTCONには、従来の画像制御を超えた多機能性やリアルタイム処理能力が求められるようになっており、汎用TCONからカスタムTCONへの移行も進みつつある。結果として、設計や製造の難易度は上昇しているが、同時に高付加価値化による差別化が可能な領域となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ディスプレイタイミングコントローラ（TCON）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/284438/display-timing-controllers--tcon）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが12.6%で、2031年までにグローバルディスプレイタイミングコントローラ（TCON）市場規模は48.77億米ドルに達すると予測されている。
図. ディスプレイタイミングコントローラ（TCON）世界総市場規模
図. 世界のディスプレイタイミングコントローラ（TCON）市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ディスプレイタイミングコントローラ（TCON）の世界的な主要製造業者には、Novatek、Parade、Samsung、LX Semicon、Magnachip、Chipone Technology、Fitipower、Analogix、MediaTek、Hi-image Technologiesなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
今後の企業成長において、TCONの技術革新をリードする能力が競争力の鍵となる。特に次世代ディスプレイ、例えばマイクロLEDやフレキシブルOLEDなどに対応するためには、従来のTCONでは不十分であり、新しいアーキテクチャの採用が不可避となる。高度なタイミング制御と低ノイズ設計、高速信号処理を融合させた高性能TCONが、今後の主流になると予想される。
