TopMediai、Nano Banana・MidjourneyなどAI画像生成モデルを統合し、動画制作をワンストップで実現
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月8日より、TopMediaiのAI画像生成×AI動画生成サービスを提供開始しました。今後も継続して新たな高品質AIモデルを追加予定で、クリエイターは常に最新技術を活用した動画制作が可能になります。
TopMediaiは、画像やテキストをもとに高精度な動画と画像を自動生成できるオンラインサービスを提供しています。今回のアップデートでは、Nano BananaやMidjourneyなどの最先端AI画像生成モデルを統合し、多彩なスタイルの画像素材を生成可能に。生成した画像はそのまま動画化でき、初心者でもプロ品質の映像制作が手軽に行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336618&id=bodyimage1】
【新機能の概要】
今回のアップデートで実現した主な進化は以下の通りです：
1.AI画像生成と動画生成の統合
Nano BananaやMidjourneyなどのAI画像生成モデルを活用し、生成した画像をそのまま動画化可能。シーンや演出の幅が大きく広がり、クリエイティブ表現の自由度が向上しました。
2.ワンストップ制作ワークフロー
素材の生成から動画化、編集、出力まで、すべてひとつのプラットフォーム上で完結。複数ツールを行き来する手間を省き、効率的な制作を実現します。
3.簡単操作で高品質な画像生成
テキスト入力や画像アップロードだけで、短時間で高品質な画像を作成可能。多彩なスタイルに対応し、画像比率も自由に設定できるため、さまざまな用途に対応します。
4.継続的なモデル追加
2025年11月20日の提供開始時点で主要モデルを統合済み。今後も新たな高品質モデルを随時追加予定で、画像・動画制作の自由度と表現力をさらに高めます。
詳細はこちら：
AI画像生成：https://jp.topmediai.com/app/free-ai-art-generator/
AI動画生成：https://jp.topmediai.com/ai-video-maker/
画像から動画生成：https://jp.topmediai.com/app/image-to-video/
テキストから動画生成：https://jp.topmediai.com/app/text-to-video/
【TopMediai AI画像＆動画生成モデル一覧表】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336618&id=bodyimage2】
【操作ガイド：TopMediai AI画像・動画生成機能を使い、誰でも簡単に高品質動画を生成】
TopMediai AI動画生成では、以下のステップで音声付きAI動画を簡単に生成できます：
ステップ 1：TopMediai AI画像生成で理想な画像素材を生成
テキスト欄にイメージを入力するだけで、AIが高品質な画像を自動生成します。具体的に記述するほど、より希望に近い画像を得ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336618&id=bodyimage3】
ステップ 2：画像素材をTopMediai AI動画生成にアップロード
生成した画像から「動画を生成」機能を通じて動画制作ページへ移動し、AIが自動でカメラワークや動き、表情変化などを付与した短尺動画を生成できます。
ステップ 3：「生成」→ プレビュー → ダウンロード／共有
必要な情報／素材を入力またはアップロード後、「動画を生成する」をクリック。数十秒～数分で生成され、内容を確認後、そのままダウンロードや共有が可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336618&id=bodyimage4】
