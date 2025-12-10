¡ØANGEL CLOVER¡Ù¡ß¡ØÆ¬Ê¸»ú(¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë)£Ä¡ÙÏ¢ºÜ30¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò½ÂÃ«¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë½ÐÅ¸¡ª
¡Ø¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿»þ·×¤ò°ìµó¤Ë½¸¤á¤ÆÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£½ÂÃ«¥í¥Õ¥È1F´Öºä¥¹¥Æー¥¸¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÆÃÊÌÈÎÇäÍ½Äê¡£º£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÏÓ¸µ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏÈ¯Çä¤«¤é1Æü¤Ç¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Ê¬¤¬´°Çä¤·¡¢¸¸¤Î»þ·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Æ£¸¶Âó³¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥Á¥í¥¯¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥É¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÚÆ£¸¶Âó³¤ TOYOTA AE86¥â¥Ç¥ë¡Û¡£¹â¶¶·»Äï¤Î¡ÖRX-7¡×£²¼ï¡Ú¹â¶¶·¼²ð MAZDA RX-7-FD3S¥â¥Ç¥ë¡Û¡Ú¹â¶¶ÎÃ²ð MAZDA RX-7-FC3S¥â¥Ç¥ë¡Û¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°¦¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥½ー¥éー¶îÆ°¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥â¥Ç¥ë¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡üÌ¾¾Î¡§¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
¡ü¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥í¥Õ¥È 1F ´Öºä¥¹¥Æー¥¸
¡ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00 ～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00
À½ÉÊ³µÍ×
¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¥Ð¥È¥ë¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¤¢¤Î¼ÀÁö´¶¤òÏÓ¸µ¤Ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5600ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï30Ç¯¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·æºîÌ¡²è¡ØÆ¬Ê¸»ú(¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë)£Ä¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¥¤¥Ë£Ä¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢°¦¼Ö¡¢¸øÆ»¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Æ£¸¶Âó³¤¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿AE86¤ò¤Ï¤¸¤á¼Âºß¤Î¼Ö¼ï¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ê¤¯¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢³ëÆ£¤ä¾ðÇ®¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä²¤½£¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤âºîÉÊ¤¬ËÝÌõ¡¦Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ£¸¶Âó³¤¤Î¡ÖAE86 ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥È¥ì¥Î¡×¡¢¹â¶¶ÎÃ²ð¤Î¡ÖRX-7¡ÊFC3S¡Ë¡×¡¢¹â¶¶·¼²ð¤Î¡ÖRX-7¡ÊFD3S¡Ë¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â¼Â¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢»þ¤ò¹ï¤à¤È¶¦¤ËÇ®¤¤Áö¤ê¤äÊª¸ì¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»þ·×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¸¶Âó³¤ TOYOTA AE86¥â¥Ç¥ë
IN40-AE86
²Á³Ê¡§\36,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë\33,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¹â¶¶·¼²ð MAZDA RX7-FD3S¥â¥Ç¥ë
IN40-FD3S
²Á³Ê¡§\36,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë\33,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¹â¶¶ÎÃ²ð MAZDA RX7-FC3S¥â¥Ç¥ë
IN40-FC3S
²Á³Ê¡§\36,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë\33,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Point
¡¦Ê¸»úÈ×¤Î12»þ°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢·¿¼°¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¡£
¡¦Î¢³¸¤Ë¤Ï¥Û¥¤ー¥ë¤òÌÏ¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ËÆ¬Ê¸»úD 30¼þÇ¯µÇ°¤Î¥í¥´¤ò°õ»ú¡£
¡¦¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¼ÖºÜ¥áー¥¿ー¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¦¥±ー¥¹¥µ¥¤¥É¤Ë¡ÖÆ£¸¶¤È¤¦¤ÕÅ¹¡Ê¼«²ÈÍÑ¡Ë¡×¤Î¹ï°õ¡£¡ÊÆ£¸¶Âó³¤ TOYOTA AE86¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¡Ë
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡üÆ¬Ê¸»úD
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù ¤Ï¡¢¤·¤²¤Î½¨°ì¤Ë¤è¤ëÁö¤ê²°¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£¤ª¤è¤Ó¡¢Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥ËD¡×¡£¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢1995Ç¯30¹æ¤«¤é2013Ç¯35¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£ 2022Ç¯12·î»þÅÀ¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5600ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¡ü¥¦¥¨¥ËËÇ°×
»þ·×¤äÉþ¾þ»¨²ßÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£
Í¢Æþ²·¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÃ¤Ë¡¢ÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¡Ö¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥é(»þ·×)¡×¡Ö¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥Á¡×¡Ö¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡×¡¢¥É¥¤¥ÄÈ¯¤Î¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹(»þ·×)¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¡Ö¥Ø¥ó¥êー¥í¥ó¥É¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¡×¤ä¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¯¥íー¥Ðー¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¡×¤ò³«È¯¤¹¤ëÅù¡¢Éý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£