メタバース空間の婚活支援サービス『Mitsu-VA(ミツバ)』、石垣市と連携し、2026年2月7日(土)に「石垣市メタバース婚活」を開催

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也、以下パーソルイノベーション）が手掛ける、メタバース婚活サービス『Mitsu-VA（ミツバ）』（https://www.mitsuva.jp/）は、石垣市と連携し、2026年2月7日（土）14:00～18:00に、「石垣市メタバース婚活」を開催します。

■2026年2月7日(土)開催「石垣市メタバース婚活」について

本イベントは、メタバース（インターネット上の仮想空間）で行う婚活イベントです。参加者は、アバターと呼ばれる自身の分身を作成し、自宅のパソコンからリラックスした状態でイベントに参加できます。参加者は事前に「パートナーシップ診断」※を受けることで、個人の性格や結婚観を可視化することができます。全異性との1対1の会話、全体への自己PRを行い、マッチングシートに回答します。実際にマッチングしたカップルは、後日、メタバース内でデートし、双方の同意により、リアルデートへと発展していきます。

また、本イベントは、パートナーと出会い結婚を目指す25歳～39歳の独身男女を対象としており、男性は石垣市在住または石垣市在勤の方、女性は石垣市在住または石垣市在勤もしくは石垣地域に興味がある方がご参加いただけます。

※「愛情力」を可視化したタイプ診断。専門家・仲人の知恵を凝縮して開発し、スマホから約5分で行える診断ツール。

■開催概要

開催日時：2026年2月7日（土）14:00～18:00

開催場所：メタバース空間「パーソルマーケティングシティ」内 メタ婚会場 ※オンライン

参加費：男性 1,000円（税込） 女性 1,000円（税込）

お支払い方法：クレジットカード（または銀行振込）

※決済後のキャンセルによる返金は応じかねます

定員：24名（男女各12名）

申込み方法：参加希望の方はこちら(https://www.mitsuva.jp/event/info/260207-ishigakicity?hs_preview=vAdPfKtw-199903319167)より必要事項を記入の上お申し込みください。

申込締切：2026年1月26日23:59

主催：石垣市

■利用するメタバース空間について

今回利用するメタバースプラットフォーム「Virbela（バーベラ）」は、日本公式販売代理店であるガイアリンク社が提供するものです。自身のアバターを作成することで、デジタル上の3D空間内を自由に動き回り、メタバース婚活においてストレスのない空間の中でお相手と集中して会話、コミュニケーションを取ることができます。本サービスは、メタバースプラットフォーム「Virbela（バーベラ）」の公式特約販売店であるパーソルマーケティング株式会社との協働により提供しています。

■石垣市について

＜ https://www.city.ishigaki.okinawa.jp(https://www.city.ishigaki.okinawa.jp) ＞

石垣市は、八重山諸島の中心都市として発展してきた「日本最南端の自然文化都市」です。川平湾や米原海岸に代表されるサンゴ礁の海、白砂のビーチ、亜熱帯の森など、多彩な自然環境が島の暮らしに溶け込み、豊かな文化や伝統芸能とともに受け継がれています。市内には石垣島天文台やバンナ公園など、自然と学びが交わる施設も点在し、自然・文化・科学が共存する魅力的な地域です。

また石垣市では、若者の結婚を応援するため、結婚に伴う経済的不安を軽減する「石垣市結婚新生活支援事業」のほか、出会いの機会を広げる「石垣市主催婚活イベント」など、ライフステージに寄り添う支援にも積極的に取り組んでいます。

■メタバース婚活サービス『Mitsu-VA（ミツバ）』

＜ https://www.mitsuva.jp/(https://www.mitsuva.jp/) ＞

3つの葉で作られているロゴは三つ葉のクローバーをイメージしています。

クローバーというと四つ葉のクローバーのイメージが多いなか、『Mitsu-VA』が目指すのは四つ葉のクローバーを探しに行くような出会いではなく、クローバーを探す意思さえあれば出会うことができる三つ葉のクローバーのような自然な出会いの機会を創りたいと思い、サービス名称を『Mitsu-VA』としました。

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリングキャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。