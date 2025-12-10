コラボカフェ『SONIC & FRIENDS CAFE』開催決定！1月9日（金）からand GALLERY有楽町店、名古屋2号店にて開催
株式会社セガは、ソニックやその仲間たちが活躍するショートアニメ「SONIC & FRIENDS（ソニック ＆ フレンズ）」のコラボカフェ『SONIC & FRIENDS CAFE』を2026年1月9日（金）から2月1日（日）まで「and GALLERY有楽町店」と「and GALLERY名古屋2号店」で開催することをお知らせします。コラボカフェでは、限定のフードメニューや今回のために描き下ろした、キュートなソニックたちのイラストを使用したグッズの販売を予定しております。
12月11日（木）18:00よりお席の事前予約を開始します。事前予約特典として「ロゴアクリルキーホルダー」をプレゼントいたしますので、ぜひご予約ください。
また、ソニフレ公式TikTokにて紹介動画(https://youtube.com/shorts/Lzv7vzsC5Rg?feature=share)を公開中です。
『SONIC & FRIENDS CAFE』特設サイト
https://collabo.and-gallery.com/sonic
【開催概要】
実施期間：2026年1月9日（金）～2月1日（日）
場所：and GALLERY 有楽町店、名古屋2号店（ https://and-gallery.com/ ）
【お席の予約と事前予約特典について】
12月11日（木）18時より、特設サイトからお席のご予約が可能となります。事前予約にてカフェをご利用いただいた方全員に、事前予約特典として「ロゴアクリルキーホルダー（全1種）」をプレゼントします。
※事前予約1名様につき550円（税込）が必要です。
【コラボフード】
『ミクロの大冒険』ハンバーグ 単体：1,600円（税込） スーベニア付き：3,000円（税込）
『流れ星を見にいこう！』オムカレー 1,700円（税込）
トロピカルパフェ 1,200円（税込）
キャラパンケーキ 1,200円（税込） ※※絵柄は5種類からお選びいただけます。
みんなでシェアドーナツ 3,000円（税込）
【コラボドリンク】
キャラドリンク
単品：各850円（税込）、スーベニア付き（ドリンクチャーム）：各1,500円（税込）
キャラドリンク・ソニック
キャラドリンク・テイルス
キャラドリンク・エミー
キャラドリンク・ナックルズ
キャラドリンク・シャドウ
スーベニア（ドリンクチャーム）
プリントラテ
850円（税込）
※絵柄は5種類からお選びいただけます。
【コラボグッズ】
トレーディング缶バッジ（全10種・ランダム） 550円（税込）
トレーディングアクリススタンド（全10種・ランダム） 850円（税込）
トレーディングクリアカード（全10種・ランダム） 550円（税込）
お名前バッジ（全10種） 各880円（税込）
クリアファイル（全1種） 700円（税込）
ミニタオル（全1種） 770円（税込）
【各種ノベルティ】
来店特典：ご来店いただいたお客様にランダムでおひとつプレゼントします。前半と後半でラインナップが変更となります。
（前半）ポストカード（全6種） 1月9日（金）～1月20日（火）
（後半）ポストカード（全6種） 1月21日（水）～2月1日（日）
メニュー注文特典：コラボフード・ドリンクを1品ご注文につき、ランダムでおひとつプレゼントします。前半と後半でラインナップが変更となります。
（前半）ペーパーコースター（全6種） 1月9日（金）～1月20日（火）
（後半）ペーパーコースター（全6種） 1月21日（水）～2月1日（日）
グッズ購入特典：コラボグッズを1会計2,500円（税込）お買い上げごとに、ランダムでおひとつプレゼントします。前半と後半でラインナップが変更となります。
（前半）ダイカットステッカー（全6種） 1月9日（金）～1月20日（火）
（後半）ダイカットステッカー（全6種） 1月21日（水）～2月1日（日）
■カフェオープン記念「ゲームとグッズでもっとソニック大好きキャンペーン」開催！
カフェオープンを記念し、同じビル内にあるビックカメラ有楽町店のゲーム・玩具売り場にて、『ソニックレーシング クロスワールド』のゲームソフト、または『SONIC & FRIENDS』グッズを合計6,000円（税込）以上ご購入いただいた方に「特製アクリルスタンド」をプレゼントします。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
期間：2026年1月9日（金）～2月1日（日）
場所：ビックカメラ有楽町店 ゲーム・玩具売り場
■『ソニックレーシング クロスワールド』を無料でプレイできる試遊コーナーも
『SONIC & FRIENDS CAFE』では、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』を無料で体験できます。カフェにお立ち寄りの際は、ぜひ、ゲームもあわせてお楽しみください。
※本試遊コーナーでは「オンライン」モードはプレイできません。
■『SONIC & FRIENDS』インスタグラム公式アカウント開設
本日ソニックやその仲間たちが活躍するショートアニメ「SONIC & FRIENDS（ソニック ＆ フレンズ）」の公式インスタグラムアカウントをオープンしました。
https://www.instagram.com/sonicandfriendsofficial/
■セガ公式TikTokアカウントにてショートアニメ「SONIC&FRIENDS」配信中！
セガ公式TikTokでソニックやその仲間たちのエミー、テイルス、ナックルズ、そしてDr.エッグマンが登場するショートアニメを公開中です。
セガ公式TikTok：SONIC&FRIENDS START!!(https://www.tiktok.com/@segaofficial/video/7264487259229932801)
■「ソニック」シリーズとは
セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。
◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP
◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/
「SONIC & FRIENDS」について
「SONIC & FRIENDS」は、2023年8月からTikTokで公開中のソニックやその仲間たちのエミー、テイルス、ナックルズ、そしてDr.エッグマンが登場するショートアニメです。アニメ1本あたりの再生回数は1か月で200万回を超えるほど人気を博しています。コメント欄では、世界中の言語で「Soooooo Cute!」や「MIRA QUE BONITOS!」といった「とにかくかわいい！」という意味のメッセージが多く寄せられており、世界中のファンたちから熱い支持をいただいています。
セガ公式TikTok ：SONIC&FRIENDS START!!(https://www.tiktok.com/@segaofficial/video/7264487259229932801)
ソニック＆フレンズ公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/sonic/
ソニック＆フレンズ公式インスタグラムアカウント：
https://www.instagram.com/sonicandfriendsofficial/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。