～山林にそっと佇む平屋～　長野の“大工アーティスト”がつくる、日本離れした美しい住まいを公開

株式会社菱田工務店

長野県坂城町で、自然素材の家づくりを行う 株式会社菱田工務店（代表：菱田昌平）は、平屋住宅「Whisper of Wood 木ノ香（このか）」を自社ホームページにて公開しました。

山林に抱かれるように建つ小さな平屋は、外観から室内細部まで丁寧に撮影され、写真とともに世界観をご覧いただけます。

“香りに包まれる家”という体験

建物全体にはお風呂に使用した青森ヒバや無垢材の香りがやさしく漂い、自然の匂いと日々の暮らしが溶け合うような心地よさを感じられます。

象徴的なのは、大工が手刻みで仕上げた梁。お施主様の希望により、木がもつ自然な表情をあえて残したことで、時間を重ねるほど味わいが深まる佇まいになりました。

“香り・眺め・癒し”が静かに寄り添う、山林の小さな平屋です。

物件詳細：https://hishidak.com/works/6Mlvrums

物件データ

TYPE KURUMI 平屋

延床面積 63.76平方メートル /19.2坪

敷地面積 1327.92平方メートル /400.9坪

物件詳細：https://hishidak.com/works/6Mlvrums

■代表者紹介

・菱田昌平（ひしだ しょうへい）

18歳で大工の道に入り、以後29年間にわたり大工・設計者・経営者として住宅づくりに携わってきました。日本での修業を経て、ヨーロッパの職人たちとも共に仕事をし、伝統と革新の双方を学び、視野を広げてきました。

2000年代後半に独立後、設計・施工を一貫して担い始め、30代で菱田工務店を創業。現在は長野県坂城町を拠点に、地域に根ざした活動と同時に海外からの注目も集めています。

「古る、美る。」という思想を掲げ、素材・手仕事・美しさを探求する唯一無二の大工アーティスト。カルチャープレーナー2024に選出されるなど、国内外から高い評価を得ています。忖度のない物言いと謙虚さで人を惹きつけ、世界に通じる美学と哲学を発信し続けています。

SNS：https://www.instagram.com/shohei_hishida

菱田工務店について

大工アーティスト菱田昌平が創業して13年（2025年時点）。「手仕事」「素材感」「美しさ」を軸に、時間と共に価値が深まる住まいをつくり続けています。

「古る、美る。」という思想のもと、職人の手仕事と地球の素材を生かし、経年変化を“経年美化”へと変える建築を提案。国内外から注目を集め、Instagramの総フォロワー数は50万人超。地域活動としては社有林を取得し、地元の木を使った家づくりにも取り組んでいます。

SNS：https://www.instagram.com/hishidakoumuten/

会社概要

菱田の自邸『ベルギー民家』構造はヨーロッパのティンバーフレーム、木材は日本の伝統技術で仕上げた。

株式会社菱田工務店

代表者：代表取締役 菱田昌平

所在地：〒389-0602 長野県埴科郡坂城町中之条1683-17

設立：2012年（創業13年目／2025年時点）

事業内容：住宅の設計・施工、shohei hishidaブランド運営、地域資源活用による建築事業

Webサイト：https://hishidak.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社菱田工務店

担当：玉置 健二

TEL：0268-82-8876

MAIL：info@hishidak.com

プレスキット（画像・プロフィール）

https://drive.google.com/drive/folders/1WahhrilIHozUbrZ4EhmmHY-4cG417c7r?usp=sharing