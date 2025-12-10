【函館駅前に上質な海鮮体験】「函館金太郎」オープン

株式会社勇旬北海道を堪能できるコースイメージ

■ 函館金太郎の魅力

函館駅から徒歩約5分、アクセス便利な立地にある『函館金太郎』。

駅前の喧騒を抜け一歩店内に入ると、落ち着いた空間が広がります。

席数は64席、個室も完備しており、団体利用や接待にも対応。

1名あたり6,000円～のコース料理は、旅行者や接待客にも満足いただける内容です。

■ 旬の海鮮と厳選食材を味わう

活イカ刺し：函館港直送の新鮮なイカを、そのままの美しさで提供。透明感のある身は、口に入れると甘みが広がります。

海鮮盛り合わせ：函館近海の魚介を贅沢に盛り込み、見た目も華やかでグループ利用に最適。

握り寿司：特製の赤酢を使用したシャリと新鮮な魚介で、極上の握りをご提供。

浜焼き・焼き魚・季節の魚介料理：旬の魚介を素材の旨味を活かして調理。

天ぷら・だし巻き卵などの和食系料理：食事の締めまで楽しめる多彩なラインナップ。

ドリンク：地酒や焼酎、ワイン、カクテルなど幅広く用意。

旅行の思い出に残る特別な食体験として、団体旅行や接待にもおすすめです。

■ 設備・アクセス

席数・個室：64席（個室あり）、20～50名の団体利用可

貸切対応：20～50名対応可能

駐車場：無料駐車場4台分（団体バス・レンタカー利用可）

喫煙：全席禁煙、屋外・屋内に喫煙所あり

決済方法：主要クレジットカード、QR決済対応

■ 旅行会社・メディア関係者向けのご提案

宿泊パッケージやツアー食事プランへの組み込みが可能

団体・接待向けコースメニューの提案

店内・料理の撮影や取材に対応

ホテルや観光施設とのコラボ企画提案も歓迎

■ 店舗情報

店名：函館金太郎

住所：北海道函館市松風町7-18（JR函館駅から徒歩約5分）

営業時間：16:00～23:30（L.O. 23:00）

席数：64席（個室あり）

貸切：20～50名対応可

駐車場：無料駐車場4台分

Web：食べログページ参照

https://tabelog.com/hokkaido/A0105/A010501/1083054/

予算：6,000円～（コース料理・飲み放題付）

■ お問い合わせ

株式会社勇旬（函館金太郎担当）

担当：中村 巧

TEL：0138-84-1103

MAIL：takumi1212clm@icloud.com

旅行会社・宿泊施設・メディアからの取材、企画、団体予約などお気軽にご相談ください。