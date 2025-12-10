【函館駅前に上質な海鮮体験】「函館金太郎」オープン
北海道を堪能できるコースイメージ
■ 函館金太郎の魅力
函館駅から徒歩約5分、アクセス便利な立地にある『函館金太郎』。
駅前の喧騒を抜け一歩店内に入ると、落ち着いた空間が広がります。
席数は64席、個室も完備しており、団体利用や接待にも対応。
1名あたり6,000円～のコース料理は、旅行者や接待客にも満足いただける内容です。
■ 旬の海鮮と厳選食材を味わう
活イカ刺し：函館港直送の新鮮なイカを、そのままの美しさで提供。透明感のある身は、口に入れると甘みが広がります。
海鮮盛り合わせ：函館近海の魚介を贅沢に盛り込み、見た目も華やかでグループ利用に最適。
握り寿司：特製の赤酢を使用したシャリと新鮮な魚介で、極上の握りをご提供。
浜焼き・焼き魚・季節の魚介料理：旬の魚介を素材の旨味を活かして調理。
天ぷら・だし巻き卵などの和食系料理：食事の締めまで楽しめる多彩なラインナップ。
ドリンク：地酒や焼酎、ワイン、カクテルなど幅広く用意。
旅行の思い出に残る特別な食体験として、団体旅行や接待にもおすすめです。
■ 設備・アクセス
席数・個室：64席（個室あり）、20～50名の団体利用可
貸切対応：20～50名対応可能
駐車場：無料駐車場4台分（団体バス・レンタカー利用可）
喫煙：全席禁煙、屋外・屋内に喫煙所あり
決済方法：主要クレジットカード、QR決済対応
■ 旅行会社・メディア関係者向けのご提案
宿泊パッケージやツアー食事プランへの組み込みが可能
団体・接待向けコースメニューの提案
店内・料理の撮影や取材に対応
ホテルや観光施設とのコラボ企画提案も歓迎
■ 店舗情報
店名：函館金太郎
住所：北海道函館市松風町7-18（JR函館駅から徒歩約5分）
営業時間：16:00～23:30（L.O. 23:00）
席数：64席（個室あり）
貸切：20～50名対応可
駐車場：無料駐車場4台分
Web：食べログページ参照
https://tabelog.com/hokkaido/A0105/A010501/1083054/
予算：6,000円～（コース料理・飲み放題付）
■ お問い合わせ
株式会社勇旬（函館金太郎担当）
担当：中村 巧
TEL：0138-84-1103
MAIL：takumi1212clm@icloud.com
旅行会社・宿泊施設・メディアからの取材、企画、団体予約などお気軽にご相談ください。