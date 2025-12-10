春季キャンプ・スプリングトレーニング2026の開催日程およびネーミングライツ契約について

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社⾧ CEO：後藤芳光）は、2026年2月1日（日）から3月3日（火）の期間で、春季キャンプとスプリングトレーニングを今年も宮崎県宮崎市と福岡県筑後市で開催することをお知らせします。

また、スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 執行役員社⾧：米倉英一）と、春季キャンプおよびスプリングトレーニングのネーミングライツ契約を締結しました。名称は「福岡ソフトバンクホークス 春季キャンプ2026 in宮崎 Supported by スカパー!」・「福岡ソフトバンクホークス スプリングトレーニング2026 in 筑後 Supported by スカパー!」となります。なお、スカパー!では春季キャンプ2026 in 宮崎の全日程を「スポーツライブ＋」にて生中継します。

宮崎ロゴマーク筑後ロゴマーク

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/475_1_058fd40e2b44db55588a11b6450b1eb3.jpg?v=202512100457 ]

※休日の日程は天候などの都合により変更になる場合があります。

※選手とファンの皆さまの交流イベントなど、詳細な開催概要は随時公式サイトにてお知らせしていきます。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社の会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/475_2_07df0736875038b27a7a2c63dd99d1c8.jpg?v=202512100457 ]