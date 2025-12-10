【所属クリエイターレポート】Peace Creation所属の「yasuo_ikarashi」さんがTikTok Shopを活用した動画コンテンツで最新サングラスの累計販売数が8,000個を突破

株式会社ピースクリエイション

TikTok Shopで活躍するクリエイター・ライバー事務所を運営する株式会社ピースクリエイション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤瀬公耀、以下：Peace Creation）は、所属クリエイターレポートの第三弾を発表します。TikTok Shopを活用した動画コンテンツで、男性クリエイターとして最前線で活躍する「yasuo_ikarashi」さんの直近の実績を公開します。

■クリエイターレポート#03「yasuo_ikarashi」

Peace Creation所属クリエイター「yasuo_ikarashi」さんは、世界を旅するクリエイターとして、TikTok Shopを活用した商品紹介の動画コンテンツに強みを持ったクリエイターです。その中で、サングラス型イヤホンを紹介する1本の動画コンテンツが、1本の動画で再生回数が1,000万回、関連動画を含めると1,800万回再生を達成し、再生回数と比例して商品の販売数も伸び続けたことで、累計の販売個数が8,000個を突破しました。



・サングラス型イヤホン紹介動画：https://vt.tiktok.com/ZSf5UkrY1/

＜商品紹介動画＞※一部抜粋

・モバイルバッテリー：https://vt.tiktok.com/ZSfdbj1Ug/

・タンブラー：https://vt.tiktok.com/ZSfdb6UFG/

・ウォーターフロッサー：https://vt.tiktok.com/ZSfdb6ByX/

「yasuo_ikarashi」さんは、TikTok Shopの最前線を走る男性トップクリエイターとして、安定的な再生回数と販売実績を継続して出し続けています。

Peace Creationは、引き続き「yasuo_ikarashi」さんのTikTok Shopの活動拡大に伴走するパートナーとして、継続的な体制でサポートしてまいります。

■「yasuo_ikarashi」さん プロフィール

ライバー名：yasuo_ikarashi

ジャンル：恋愛、旅、日常、スポーツ、商品紹介

経歴：Photographer/旅人107カ国/2024フレスコボール世界大会優勝 /月半分外泊男/DJ

TikTok：https://www.tiktok.com/@yasuo_ikarashi

Instagram：https://www.instagram.com/yasuo_ikarashi/

X：https://x.com/yasuo_ikarashi_

YouTube：https://www.youtube.com/@yasuo_ikarashi

■yasuo_ikarashiさんコメント：Peace Creationに所属した理由とサポートについて

初めにオファーをいただいた際に、固定費の案件の充実などライバーにとって非常にリスクが低く、挑戦しやすい形で提示していただいた点に大変魅力を感じました。また、担当者が丁寧に、かつ理解しやすいよう細部にわたって説明してくださったことが所属を決める上で大きな安心材料となりました。

今後も長期的なパートナーシップを築いていきたいと考えております。

■Peace Creationとは

ピースクリエイションは、親会社の株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本守）が14,000件以上のEC・D2Cの総合支援で培ったノウハウと、グループ会社の株式会社ピースユー（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤瀬公耀）が提供する日本最大級のライブコマースアプリ「Peace you LIVE」の運営実績や、ライバーとのネットワークを活かした、ソーシャルコマース専門のクリエイター・ライバー事務所です。

■株式会社ピースクリエイション

