株式会社小島製作所の株式譲渡に関するお知らせ

株式会社マーキュリアホールディングスの中核会社である株式会社マーキュリアインベストメント（以下、「MIC」といいます。）が管理・運営するマーキュリア日本産業成長支援投資事業有限責任組合（以下、「当ファンド」といいます。）は、保有する株式会社小島製作所（以下、「小島製作所」といいます。）の全株式をアスパラントグループ株式会社（以下、「アスパラント」といいます。）が管理・運営するファンドが全発行済株式を保有する株式会社AGSPC42に譲渡しましたので、お知らせいたします。

【小島製作所について】

小島製作所は1960年に創業して以来、土木・建築の基礎に用いる既成杭・コンクリートパイル用継手金具を主体に、その関連部材及び鋼管杭等の製造、販売を行っております。長年の安定取引の積上げと高い技術力に基づく製品開発により業容を拡大し、コンクリートパイル用継手金具業界におけるリーディングカンパニーとなっています。

【株式譲渡の背景】

当ファンドは、創業家からの円滑な事業承継の実現及び小島製作所の更なる成長・発展を支援することを目的に、2021年に小島製作所への出資を行いました。出資実行後、経営管理機能強化、生産体制の強化及び安全対策の徹底、営業機能の強化等の施策を着実に実行したことにより、小島製作所経営陣とともに目指していた「一族経営からの脱却と組織経営への移行」と企業の成長を実現することができました。

今後の更なる発展に向けて、将来の体制について慎重に検討を重ねた結果、アスパラントが小島製作所の更なる成長を後押しできるパートナーとなりうるとの結論となり、この度の株式譲渡に至りました。

【株式会社小島製作所の概要】

<会社名> 株式会社小島製作所

<本社所在地> 岐阜県岐阜市小西郷二丁目９７番地

<事業内容> コンクリートパイル用継手金具及び鋼管杭製品の設計・製造・販売

<代表者> 代表取締役 大澤 章人

<Website> https://kojima-ss.co.jp/

【アスパラントグループ株式会社の概要】

<会社名> アスパラントグループ株式会社

<本社所在地> 東京都港区赤坂2-23-1

<事業内容> プライベートエクイティファンドの運用・管理

<代表者> 代表取締役会長兼社長 中村 彰利

<Website> https://www.aspirantgroup.jp/

【株式会社AGSPC42の概要】

<会社名> 株式会社AGSPC42

<本社所在地> 東京都港区赤坂2-23-1

<代表者> 代表取締役 中村 彰利

【株式会社マーキュリアインベストメントの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアインベストメント

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<事業内容> 投資助言業、投資運用業、第二種金融商品取引業

<代表者> 代表取締役 豊島 俊弘



私たちは「ファンドの力で、日本の今を変える」をミッションとし、事業を行っています。



