寒い冬こそアイス！5年ぶり冬季開催！アイスクリーム万博豪華ラインナップを発表！冬限定の贅沢スイーツ×アイスが目白押し

全国各地から厳選したご当地アイスが一堂に集まる日本最大級のアイスクリームイベント「あいぱく(R)」が、5年ぶりに冬季開催決定。「冬のあいぱく(R) Premium TOKYO 2026」は、2026年1月9日(金)～1月18日(日)の10日間、東京・新宿住友ビルの屋内イベント空間「三角広場」にて開催されます。暖房完備の全天候型会場で、全国各地のプレミアムアイスクリームとスイーツのコラボを楽しめるイベントとして、期間中5万人以上の来場を目指しています。

30ブランド・100種類以上の逸品が集結

冬のあいぱく(R) Premium TOKYO 2026

累計来場者数450万人を誇る「あいぱく(R)」。今回は冬の開催だからこそ味わえる特別なラインナップにこだわりました。プレミアムアイスを主役に据え、スイーツとアイスを融合させた「冬限定の新感覚ハイブリッドメニュー」を多数ご用意。和・洋スイーツと組み合わせたリッチなアイスクリームに加え、「温かさ」と「冷たさ」のコントラストを楽しむメニューも展開します。これまでのアイスイベントにはなかった、冬にしか体験できない付加価値を提供いたします。

商品紹介 - 注目の「冬アイス」限定メニュー

今回の冬開催に合わせて登場するメニューは、「スイーツ×アイス」の新感覚ハイブリッドばかり！思わず写真を向けたくなる魅力的な限定スイーツの数々が登場します。例えば、まるで本物のパスタのような見た目に驚く「アイスで作ったボロネーゼ」や「日の丸弁当そっくりのアイス」、ホクホクの焼き芋に冷たいアイスを乗せた冬定番の「焼き芋×アイス」、濃厚ピスタチオジェラートとふわふわ食感の台湾カステラを組み合わせた「ピスタチオ×台湾カステラ」など、カメラ・テレビ映え必至のユニークなメニューが目白押しです。各出店店舗がこの冬のために創意工夫を凝らした限定オリジナルメニューで、“冬アイス”ならではの驚きと発見を来場者にお届けします。

◆ソフトクリーム シャビーナ＆本日のチョコレート2種付（1,300円）／ブボ・バルセロナ



ソフトクリーム シャビーナ（ブボ・バルセロナ）

スペイン発チョコレートブランド「bubo BARCELONA（ブボ・バルセロナ）」があいぱく初登場！ブボ・バルセロナの代名詞的ケーキ「シャビーナ」フレーバーのオリジナルソフトクリーム。シナモン、ナツメグ、クローブ、黒コショウなど、数種類のスパイスを贅沢にブレンドしたチョコレートソフトクリームは、他に類を見ない洗練された逸品。仕上げのオリーブオイルとカカオニブがアクセント。スパイスの芳醇な香り、フルーティーな風味、そしてザクザク食感の絶妙なハーモニーが口いっぱいに広がります。ブボ・バルセロナが誇る自慢のチョコレート（日替わり2種）と共に、この特別な体験をお楽しみください。ソフトクリーム以外には、店舗で人気のショコラショー（ホットチョコレートドリンク）のセットも販売致します。

◆焼き芋クリームチーズアイス（900円）／神戸芋屋 志のもと

焼き芋クリームチーズアイス（志のもと）

あいぱく東京初登場！神戸発のさつまいもスイーツ専門店 「神戸芋屋 志のもと」が参戦！温かい蜜芋と組み合わせるのは、クリームチーズアイス。濃厚でありながら爽やかなクリームチーズの酸味と、蜜芋のねっとりとした甘さが絶妙に絡み合い、極上のハーモニーを生み出します。

試作を重ねた結果、ほうじ茶や塩キャラメルといった候補を抑え、最も相性が良く、見た目も美しいクリームチーズアイスを採用。この相性抜群の組み合わせは、本店イートインメニュー化も決定するほどの自信作です。この冬ならではの、温冷のコントラストが楽しい一皿をぜひご堪能ください。

◆ボロネーゼ（1,600円）、日の丸弁当（1,200円）／アイスビストロヒライ

(注：ボロネーゼも日の丸弁当もアイスです。)

ボロネーゼ（アイスビストロヒライ）

香川県高松市のアイス専門店『アイスビストロヒライ』が手掛ける贅沢なハイブリッドソフトクリーム！過去の開催では、長蛇の列ができるほど人気の店舗です。オーダーを受けてから、その場で焼いて提供するコーンは香ばしくてカリッカリの食感！

今回のあいぱくでは、遊び心と技術を結集させた渾身の創作メニューをご提供。

日の丸弁当（アイスビストロヒライ）

視覚的なサプライズに満ちた商品は、まるでアート作品のよう。パスタに見立てたソフトクリームとフルーツで表現した「ボロネーゼ」、ソフトクリームを使って日本の食卓を再現した「日の丸弁当」など、観る楽しさも追求したメニューをご考案。さらに、寒い会場で心も身体も温まる手作りの「おぜんざい」といったホットメニューもご用意。驚きと笑顔を生む創作アイスと、ほっとする温かいメニューで、冬のあいぱくを存分にお楽しみください。



◆台湾カステラ&ピスタチオ（1,100円）／MAX PISTACHIO

台湾カステラ&ピスタチオ（MAX PISTACHIO）

ピスタチオスイーツ専門店「MAX PISTACHIO」が手掛ける限定メニューが登場。ピスタチオソフトクリームをはじめ、人気のドバイチョコや、本場イタリアのスイーツ「カンノーリ」を使ったメニューなど、最高級イタリア産シチリア島のピスタチオを贅沢に使用したあいぱく限定の本格メニューを用意。

今回のあいぱくでは、プルプルとした温かい台湾カステラと、濃厚なシチリア産ピスタチオアイスを組み合わせた、まさに至福のハイブリッドメニューが登場。温冷のコントラストと、カステラの優しい甘さ、ピスタチオの芳醇な香りが溶け合う、冬にぴったりの一品です。さらに、シチリア現地で親しまれているドリンクも同時販売。ピスタチオペーストとエスプレッソを合わせたオリジナルのピスタチオコーヒーは、濃厚ながらも上品な味わいで、冬のあいぱくを一層特別なものにしてくれます。ピスタチオ好きには見逃せない！

◆苺スムージーソフト（1,200円・写真右）／自然素材の菓子工房 ましゅれ

自然素材の菓子工房 ましゅれ



北海道産の無添加ケーキ＆ソフトクリーム店『ましゅれ』が登場。北海道以外でましゅれのソフトクリームを味わえるのはあいぱくだけの特別な機会です。美瑛町放牧酪農場のジャージーミルクと砂糖のみで作られた無添加ソフトは絶品。その場で焼き上げる自社手作りコーンは繊細な味わいが特徴です。今回のあいぱくでは、自社で手作りしたフレッシュな苺スムージーと、当店自慢の濃厚ソフトクリームが夢のコラボレーションを実現。苺本来の甘酸っぱさと、なめらかでコク深いソフトクリームが口の中で溶け合い、これまでにない贅沢な味わいを生み出します。

◆原宿フラワークレープソフト（写真右）／あいぱくTOKYO

原宿フラワークレープソフト（あいぱくTOKYO）

あいぱくの店舗「あいぱくTOKYO」が提供するソフトクリームは、アイス評論家・アイスマン福留が全国を巡り出会った、厳選原料のみを使用したクラフトソフトクリームです。原料の選定は徹底的にこだわり抜き、抽出にはイタリア製の最高級マシーン「カルピジャーニ」を使用。極上の原料と技術が融合した、なめらかで濃厚な至高のソフトクリームをぜひ会場でお楽しみください。今回のイベントでは、生地の食感にこだわった「もちもちクレープ」と、厳選された原料を使用した自慢のソフトクリームが夢の競演を果たします。もちもちとしたクレープ生地と、冷たくてなめらかなソフトクリームが口の中で溶け合う瞬間はまさに至福の体験。食感と温度のコントラストが生み出す極上のハーモニーをご提供します。

※表示価格は税込みとなります。 ※写真はイメージです。

※販売数には限りがございます。

コンセプトと背景 - なぜ冬にあえてアイスイベントを開催！

「寒い冬にアイスを食べる文化を根付かせたい」──これが本イベントのキーワードです。一般社団法人日本アイスマニア協会は、冬季のアイスクリーム需要拡大を願い活動を続けてきました。近年「冬アイス」という言葉がSNS上でも浸透し始めていますが、本格的な冬アイス特化型の大型イベントは久しく開催されておらず、冬の時期でも当たり前にアイスクリームイベントが開催されるようになることを願い、今回5年ぶりに東京での冬開催に踏み切りました。



冬にあえて開催する理由は3つあります。1つ目は「冬アイス市場」の創出。冬にもアイスを楽しむ文化が定着すれば、消費者の幸せはもちろん、メーカーや流通業界の活性化、多彩な新商品開発にもつながります。2つ目は寒暖差から生まれる「ギャップ体験」の面白さ。暖房の効いた室内でひんやりスイーツを味わう贅沢──この温度ギャップが冬アイスならではの醍醐味。この快感を多くの人に知ってほしい。3つ目は冬ならではの「ご褒美需要」。年末年始は自分へのご褒美スイーツを求める傾向が強まる時期。濃厚でリッチな冬アイスは、一年の始まりを彩る贅沢なご褒美にふさわしいと言えます。

本イベント監修者のアイスマン福留氏には「冬のご褒美需要が高まる今こそ、冬アイスを新定番に育てたい」という想いがあります。同協会は11月15日を「冬アイスの日」に制定し、冬アイス文化の定着に向けて精力的に活動しています。

『ICECREAM HOLIC』同時開催！

昨年大好評だった、アイスクリームをテーマにした創作雑貨の祭典『ICECREAM HOLIC（アイスクリーム・ホリック）』を同時開催。アイスクリームに情熱を注ぐクリエイター作品が集結し、甘くて冷たい世界から着想を得た唯一無二の作品の数々をご覧いただけます。

ICECREAM HOLIC『甘党男子』出演決定！

スイーツとエンターテインメントを融合させた6人組男性パフォーマンスユニット『甘党男子』のステージ出演が決定しました。2018年から活動を開始し、独自の楽曲を歌い踊りながら観客にお菓子を配布するスタイルで人気を集めています。記念すべき第1回「あいぱく(R)」にも出演した甘党男子が、10年ぶりにあいぱくのステージへ登場します。出演日程・詳細は後日公式SNS等にて告知いたします。



このほかにも、あいぱくならではのステージプログラムを多数実施予定。アイスを食べるだけでなく、エンタメとしても楽しめる、冬にぴったりのスペシャルイベントです。

甘党男子

【全天候型】新宿の中心で楽しむアイスの祭典

駅直結の快適空間で、天候を気にせず満喫

会場の新宿住友ビル三角広場は、「都庁前」駅から直結徒歩1分、新宿駅からも徒歩10分圏内という抜群のアクセス環境。最大天井高25mの開放感あふれる室内空間は空調完備で、季節を問わず快適な温度をキープ。駅から濡れずにアクセスできる直結設計で、天候による開催中止の心配もありません。

新宿住友ビル 三角広場あいぱく(R) Premiumとは

今回は、「あいぱく(R)」がパワーアップした「あいぱく(R) Premium」での開催。”アイス好きの楽園空間”というコンセプトはそのままに、冬の季節に合わせ、より充実した内容になっています。



・冬の寒さも、雨風も気にならない！駅直結の全天候型会場での開催

・アイスクリームだけではなく、アイスクリームのグッズも販売（ICECREM HOLICの同時開催）

・アイスに関するエンタメ要素コンテンツが満載！

・会場内に300席以上の大型イートインスペースをご用意

・入場料：大人（中学生以上）500円（当日券のみ）、子供（小学生以下）無料

・各日先着1,000名様に「あいぱく(R)オリジナル記念リストバンド」をプレゼント

お持ち帰り大歓迎!!あいぱく(R)オリジナル保冷バック（ドライアイス付）

『あいぱく(R)』では、会場でアイスを楽しんでいただくのはもちろんですが、「お土産として持ち帰って家でゆっくり食べたい！」という方のために、お持ち帰り用の「あいぱく(R)」オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付き）を販売いたします。価格は600円（税込）です。会場に一緒に来られなかったお友達やご家族へのお土産として、ご自身用としても最適です。ご自宅でも「あいぱく(R)」の気分を楽しんでいただけます。また、保冷バッグをご持参いただければ、ドライアイスのみ（180円）でご購入いただくことも可能です。保冷機能のないエコバッグでのお持ち帰りは、アイスの品質劣化につながるため推奨しておりません。お持ち帰りをご希望の方は、会場で保冷バッグをお買い求めいただくか、保冷機能のあるバッグをご持参ください。

あいぱく(R)オリジナル保冷バック（ドライアイス付）「あいぱく(R)」のご当地アイスをご自宅にお届け！

遠方でイベントにお越しいただくことが難しいお客様向けに、ご自宅でも「あいぱく(R)」の気分を味わえるよう通販も行っておりますので、ぜひこちらもお楽しみください。

●ご当地アイス通販「あいぱく(R)ONLINE」 https://www.i-89.shop/

アイスマン福留について

1973年東京都足立区生まれ。年間1,000種類以上のアイスを食するアイス評論家。2011年に「コンビニアイス評論家」として活動を開始し、月間アクセス数100万PVを誇る情報サイト「コンビニアイスマニア」を運営。

アイスクリームの専門家として、バラエティー番組やニュース番組に多数出演。業界専門紙への執筆、商品プロデュース、小学校での「アイスの授業」など、「アイスクリーム」を軸とした多方面での活動を展開。2014年に『一般社団法人 日本アイスマニア協会』を設立し、代表理事に就任。自他共に認める「日本一アイスクリームと向き合う男」。著書：『日本懐かしアイス大全』『日本アイスクロニクル』『日本ご当地アイス大全』（辰巳出版）。

特典・チケット・会場情報

【成人の日限定企画】

2026年1月12日（月祝）当日限定で、新成人（20歳の方）を対象に入場無料サービスを実施。晴れ着（振袖・袴）でご来場いただくか、年齢のわかる身分証をご提示ください。会場は新成人の式典会場である京王プラザホテルから徒歩圏内です。

【前売チケット・アーリーオープンチケット】

前売入場チケットは大人450円、当日券は500円（中学生以上）。小学生以下は無料。数量限定の「アーリーオープンチケット」（950円）をお持ちの方は、一般開場（11:00）の30分前（10:30）からご入場いただけます。※2026年1月8日(木)23:59までの販売

【開催日時・会場】

2026年1月9日(金)～1月18日(日)、毎日11:00～19:30（※最終日18日は18:00閉場）

会場：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1）

【その他サービス】

会場内でのお会計は基本的にキャッシュレス決済をご利用いただけます（現金使用不可となります）。

◆取材のご案内（メディア関係者向け）

テレビ・新聞・WEBメディア各社の皆様に向けて、本イベントはニュース性たっぷりの取材素材をご提供できます。冬にあえて開催するアイスクリームイベントというユニークさから、これまでも多くのテレビ番組で取り上げていただきました。今回も話題性抜群の限定メニューや新成人向け企画など、取材ポイントが満載です。ぜひ現場で“五感で楽しむ冬アイス”の盛り上がりをご取材ください。

絵になるポイント例：

- インパクトある実演シーン …熱々のさつまいもに冷たいアイスを乗せて提供するシーンや、アイスクリームで作ったボロネーゼを盛り付けるシーンなど、温×冷の湯気とアイスのコントラストは映像映えします。- 来場者のリアクション …コートを脱いでアイスにかぶりつく来場者の笑顔や、「寒いのに美味しい！」と驚く声など、生のリアクションは冬アイスの魅力を物語ります。特に1月12日には晴れ着姿の新成人がお祝いのアイスを頬張る様子が見られ、華やかな画になるでしょう。

取材をご希望の方は、【お問い合わせ先】までお気軽にご連絡ください。当日の詳細案内や撮影に関する調整事項をご案内いたします。過去開催時には生中継の実績もあり、電源や控室等のメディア受け入れ体制も整えておりますので、安心してお越しください。本イベントを通じて、日本発の「冬アイス」文化の広がりをぜひ多くの視聴者・読者の方々に届けていただければ幸いです。

協賛企業様募集のご案内

国内最大級のアイスクリーム・フェスティバルとして定着した「あいぱく(R)」は、今回さらに規模を拡大して開催されます。10日間の会期中、メインターゲットである20～40代の女性層を中心に延べ5万人以上の来場者を見込んでおり、会場内は連日大きな賑わいが予想されます。会場では幅12.5m×高さ7m・約564インチの4K大型ビジョンを設置しており、待ち時間中に来場者の目に留まる形で協賛企業様のCM映像やブランドPRを放映可能です。また、本イベント公式アカウントや監修者アイスマン福留氏のSNSなど、総フォロワー数45万人超の発信力を活かしたオンラインPR展開も可能で、会場内外で高いプロモーション効果が期待できます。現在、本イベントの趣旨にご賛同いただける協賛企業様を募集しております。ブース出展による販売PRはもちろん、以下のような協賛プランをご用意しています。

- 大型ビジョンCM放映 - 会場内ビジョンで貴社商品CMやブランド映像を繰り返し放映し、来場者全員にリーチします。- サンプリング配布 - 来場者へのサンプル配布による商品訴求が可能です（アイスはもちろん、その他もお気軽にご相談ください）- 会場内・公式サイトでの露出 - 会場内看板やパネルへのロゴ掲載、公式ウェブサイトへのバナー掲載などで来場者・閲覧者にアプローチできます。

このほかにもご予算やご要望に応じた協賛メニューをご提案可能です。本イベントを新たな価値創造の場として、ご一緒に盛り上げていただける企業様からのご連絡を心よりお待ちしております。協賛に関するお問い合わせもお気軽にご相談ください。

2024年に新宿住友ビル三角広場で開催された「あいぱく(R) Premium TOKYO 2024」の様子

具体的な販売商品や概要については、「あいぱく(R)」オフィシャルサイトをご確認ください。

・「あいぱく(R)」オフィシャルサイト：https://www.i-89.jp

・X ： https://x.com/i89fes （ハッシュタグは #あいぱく ）

・Facebook ： https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram ： https://www.instagram.com/i89fes

・通販「あいぱく(R)」ONLINE： https://www.i-89.shop/

チケット詳細

【前売】あいぱく入場チケット / 450円（10％OFF）

【数量限定】アーリーオープンチケット+あいぱく入場チケット / 950円

※2026年1月8日(木)23:59までの販売期間となります。

※アーリーオープンチケットは、当日10:30までにご来場いただける方を対象としております。10:30以降にお越しの場合、アーリーオープンの特典をご利用いただけませんので、予めご了承ください。

▼購入サイト

https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press(https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press)