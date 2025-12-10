ギークス、12月16日「フリーランスの日」に女性限定のキャリア交流会を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人）は、フリーランスとして働く、またはフリーランスの働き方に関心のある女性を対象としたキャリア交流イベント「『フリーランスの日』に考える、女性のための『セルフアップデート戦略』交流会」を、12月16日（火）に開催いたします。

イベント開催の背景

ギークスは『働き方の新しい「当たり前」をつくる』を事業ミッションに掲げ、主にITフリーランスの皆さまの働き方を支援してきました。フリーランスは、プロフェッショナルとして専門性を追求する、ライター、デザイナー、カメラマン、コンサルタント、講師など、多岐にわたる分野で活躍されています。



その一方で、フリーランス特有の収入や案件の不安定さや、孤独感・孤立感などの精神面でのリスクに加え、女性特有の結婚・出産・育児や介護などのライフステージの変化に合わせた悩みもあり、柔軟かつ持続可能なキャリアの実現が重要なテーマとなっています。

今回のキャリア交流会は、課題解決に特化せず、年末のこの時期に自分をねぎらい、心の中にあるもやもやを棚卸しし、言語化することにフォーカスします。仕事に関することだけでなく、女性のライフステージにおける不安や悩みなどをシェアできる場です。フリーランスとして働く方だけでなく、フリーランスをはじめとした多様な働き方に関心のある女性の皆さまにも、ご参加いただければと考えております。

ギークスとして、女性フリーランスがライフステージの変化に前向きにしなやかに対応できる環境の整備は、重要なミッションです。私たちは、このキャリア交流会が、参加者の皆さまにとって「自分らしいペースで活躍し続けるための確かなヒント」を発見できるきっかけとなればと考えております。皆さまのご参加をお待ちしております。

イベント概要

イベント名：「フリーランスの日」に考える、「セルフアップデート戦略」交流会～仕事の悩みもライフの不安も本音でシェアする、女性限定セッション～

開催日時：2025年12月16日（火）18:30～20:00（開場18:00）

会場：渋谷スクランブルスクエア 41階（WeWork内）/ Zoom

※オフライン・オンラインでのハイブリッド開催です。

※オンライン配信は、参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：フリーランスとして仕事をされている方、「フリーランス」という働き方に少しでも興味関心がある方、今後のキャリアの参考に、いろいろな方とコミュニケーションを取りたい方 など

参加申し込み：お申込みはこちらのページ(https://geechs-pr-20251216.peatix.com/)にて受け付けております。

会社概要

本社住所：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39階（WeWork内）

事業内容：IT人材事業（国内）、IT人材事業（海外）、Seed Tech事業

代表取締役CEO：曽根原 稔人

Webサイト：https://geechs.com