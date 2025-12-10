こうの史代『空色心経』が、宝島社「このマンガがすごい！2026」オンナ編ランクイン！

株式会社朝日新聞出版

こうの史代さんの最新長編コミック『空色心経』が、宝島社「このマンガがすごい！2026」オンナ編18位にランクインしました。般若心経を題材に、黒と空色で描かれた2つのパートが次第に混ざり合う、唯一無二の表現が高い評価を得ました。こうのさんから直筆コメントも届きました！

漫画家こうの史代さんによる最新の長編コミック『空色心経』は、2025年4月の刊行より大好評をいただきました。今年刊行されたすべてのマンガからTOP20を選出する宝島社「このマンガがすごい！2026」オンナ編にて第18位にランクインしました。こうのさんから本作についての直筆コメントが届きました！

『空色心経』はスーパーで働く女性・麻木あい（黒色パート）が、観自在菩薩さまの説く般若心経（空色パート）に触れる物語です。今回は万年筆を用いて黒と空色の2色で描かれ、こうのさんならではの全編手書きによるマンガのビジュアル＆技法と、やさしく軽やかなのに奥深い物語が融合した、濃密な一冊です。くるくると表情やポーズを変える愛らしい観自在菩薩さまにもご注目ください。

こうの史代さんはこれまで、『この世界の片隅に』『ぼおるぺん古事記』『ギガタウン 漫符図譜』など個性の光る名作をたくさん生み出してきました。『空色心経』でもその、唯一無二の世界観にぜひ触れてみてください。また、このたび本作の「試し読み」ページも公開しました。2色マンガの魅力をぜひ実際にご確認ください。

『空色心経』

試し読みはこちら :https://webtripper.jp/n/nceec7fad0027

著者：こうの史代

発売日：2025年4月

判型・仕様：B6判、オール2色カラー

定価：924円（本体840円＋税10%）

ページ数：136ページ

ISBN：978-4-02-252047-0

https://www.amazon.co.jp/dp/4022520477

あらすじ

未知のウィルスがまん延する中、スーパーマーケットで働く麻木あいはある悩みを心に秘めていた。一方、遥か昔のインドで、観自在菩薩がお釈迦様の弟子・舎利子と対話している。あいは苦しみの中で、観自在菩薩の説く般若心経と出会い、そして――。2つの世界を2色で繋ぐ、まったく新しく、とびきりやさしいコミックが誕生！