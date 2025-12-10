『LORDNINE：自分流MMORPG』第2次サーバー移転とアバターシーズン2を追加！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■第2次サーバー移転開始、事前申請無しに進行可能

■グローバルサーバー導入に先立ち、成長環境を調整

スマイルゲートは、NX3GAMESが開発した『LORDNINE：自分流MMORPG』において、12月10日(水)のアップデートを通じて第２次サーバー移転、新規アバターシーズン2の追加、成長利便性の改善など、様々なコンテンツを実装したことを12月10日(水)に発表しました。

■第2次サーバー移転開始

今回の第2次サーバー移転は、12月10日(水)メンテナンス後から12月14日(日)23:59まで実施されます。

最近行われたアンケートで、多くのユーザーからサーバー移転の利便性向上を求める声が寄せられたことを受け、手続きを簡素化し、事前申請なしで即時参加できるよう改善されました。

サーバー移転券はサーバーごとに最大2回まで購入でき、初回のサーバー移転券は100万ゴールドで提供され、ユーザーの負担を軽減しました。

■アバターシーズン2を追加

今回のアップデートでは、レジェンド2種とエピック9種で構成されたアバターシーズン2が新たに登場しました。アバターコレクションで獲得できるポイントの範囲も上方調整され、段階に応じて追加能力値が付与されるなど、コレクション要素の成長の幅が拡大しました。

また、12月18日(木)に予定されている新たなグローバルサーバーの導入に先立ち、成長環境も調整されました。

エル・セラ地域の一部モンスターにおいてレア装備のドロップ率が上方修正され、序盤～中盤地域での成長がよりスムーズになったほか、Next Marketの利用可能レベルが従来の55から12へと引き下げられ、新規・復帰ユーザーのアクセス性が大幅に向上しました。

■新規乗り物、新規スキンを追加

冬シーズンに合わせて、新規乗り物「王家の呪いラリプガ」と新規スキン「雪の妖精キオニ」がショップに追加されたほか、アバターシーズン2のリリース記念パッケージや強化支援パッケージなどの新商品も用意されています。

スマイルゲートは、今後もユーザーの意見を反映したアップデートを継続して行うとともに、新規グローバルサーバーのオープンに向けた準備を進めていく方針です。

『LORDNINE：自分流MMORPG』に関する情報は、公式コミュニティより確認可能です。

ゲーム情報

[ タイトル ] ロードナイン

[ ジャンル ] MMORPG

[ 対応OS ] PC / iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年7月31日

ウェブサイト情報

公式サイト

https://l9asia.onstove.com/

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/l9asia/jp

公式X

https://x.com/LORD9_jp

公式YouTube

https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/