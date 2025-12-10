子ども英語塾 『J PREP Kids』 12月13日（土）正午より 2026年度入塾説明会募集受付開始

株式会社J Institute

小学生・中学生・高校生を対象とした英語塾「J PREP」を運営する株式会社 J Institute（本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤 淳）は、2025年12月13日（土）正午より、小学1年生～4年生を対象とした「J PREP Kids」の入塾説明会にて、募集受付を開始いたします。

また、合わせて2026年3月10日（火）に「J PREP Kids 横浜校」を移転開校することをお知らせいたします。

◆子ども英語塾 J PREP Kids とは

J PREP Kids 2026年度入塾説明会 12月13日（土）より募集開始

J PREP Kids は小学１年生から小学４年生を対象とし、日本の学校に通いながら世界のトップ大学で通用する英語の総合力を養成する塾として、東京都内7校（渋谷、自由が丘、吉祥寺、四谷、茗荷谷、三田、成城）と神奈川県内2校（横浜、あざみ野）で展開しています。

◆J PREP Kids 入塾説明会

渋谷校本館 J PLAZA自由が丘校 J SiteJ PREP Kids 吉祥寺校四谷校茗荷谷校三田校横浜校あざみ野校

J PREP Kids では、教育方針・学習カリキュラムなどをご理解いただくため、入塾希望の方に説明会へご参加いただいております。入塾希望者は、12月13日 (土) 正午 から申し込み受付が始まる説明会に参加の上、終了後に入塾手続きを行います。すでに英語学習歴や英検を保持する生徒には、現時点の英語力に応じたコースへ案内するため、レベル認定テストの受験が必要です。テストは、説明会開催日に校舎で実施します。

≪2026年度 新規募集について≫

2026年度入塾に向け、2026年1月より順次入塾説明会を開催いたします。

説明会では、教育方針・カリキュラム・レベル認定テストについてご案内し、説明会終了後に入塾手続きを受け付けます。

J PREP Kids の新年度開講日は 2026年3月10日（火）です。

【 2026年度 入塾説明会 開催概要 】

■ 募集対象：新小学１年生～4年生 ※2026年4月時点

■ 受付開始：2025年12月13日（土）正午

■ 開催日程：2026年1月8日（木）～

■ 申込方法：J PREP Kids ウェブサイトから申し込み(https://jprep.jp/kids/infosession?utm_source=btn&utm_medium=mail&utm_campaign=pr20251210)

入塾説明会のお申し込みはこちら :https://jprep.jp/kids/infosession?utm_source=btn&utm_medium=mail&utm_campaign=pr20251210

《J PREP Kids 横浜校 校舎移転のお知らせ》

J PREP Kids 横浜校は、2026年3月に校舎を移転いたします。

移転後の横浜校は横浜駅西口から徒歩4分、複数路線が利用可能で交通アクセスの良好な立地となっております。

※ J PREP Kids 横浜校では、J PREP 斉藤塾（小５～高３対象カリキュラム）やJ PREP A+（英語学童保育・アフタースクール）の開講は予定しておりません。

【移転開講情報】

■ 校舎名：J PREP Kids 横浜校

■ 開校日：2026年3月10日（火）

■ 所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1 YS横浜西口ビル 2階

■ アクセス：横浜駅西口から徒歩4分

【子ども英語塾 J RPEP Kidsについて】

J PREP Kids では、小学校入学以降に英語学習を始める児童を対象とし、英語入門（ES010）から英語上級（ES040）まで実力に合わせたコース設定のコア・カリキュラムと、幼稚園段階で本格的な英語教育を受けていた児童を対象にしたオール・イングリッシュでのJ PREP Explorers プログラムを用意し、多様なニーズにお応えします。

J PREP の特徴は、英語の総合力を年齢と学習経験に合わせて効率的に身につけられるように最適化されたカリキュラムです。J PREP Kids では、小学生は音声の感覚に優れているという第二言語習得法研究で共有された年齢特性を活かし、低学年のうちは音声中心の指導をベースにして、音読、多読で培った英語経験を段階的な文法演習で徐々に定着させていきます。

１. 英語で算数、理科、社会： CLIL指導

J PREP Kids では、英語母語講師が指導する時間に CLIL 指導を取り入れています。

CLILとは Content and Language Integrated Learning (言語教科統合型学習) のことで、要するに習得を目指す外国語を用いて、算数、理科、社会など教科の内容を学んでいくことを意味します。様々な教科にまたがるアカデミックな知識に触れ続けることで、言語を使う能力も強化されていく教育効果があります。

２. 英語を英語のまま読む： 多読指導

独自のフォニックス・カリキュラムに則り、生徒一人一人が滑らかに音読できるように段階的に指導していきます。この音読指導の目的は、難易度別に管理された絵本を、段階的に大量に読めるようになることです。多読指導を通じ、生徒一人一人が英語に自然に親しみ理解を深めるだけでなく、読書を一生学び続ける態度の基礎として楽しむようになってほしいと考えています。

３. 英語で身体を動かす： 全身反応教授法

英語に対して、日本語を介せず身体を動かす活動を通じ、英語脳を作る、脳に英語の回路を作るのが全身反応(Total Physical Response) として知られる教授法です。身体動作と外国語環境を効果的に結びつけることで、言語を使いこなす能力を育てていきます。

J PREP Kids では、季節講習、サマー・キャンプを通じ、「英語で身体を動かす」講座を多数開講しています。山形県遊佐町で開催する Yamagata English Camp では、3泊4日の合宿研修を通じ、オール・イングリッシュ環境でスポーツやクラフトに挑戦します。季節講習では、クラフト、サイエンス、音楽などのコースを開設して、活動の中で身についた英語を発揮します。

■J PREP Kids：https://jprep.jp/kids/(https://jprep.jp/kids/?utm_source=btn&utm_medium=mail&utm_campaign=pr20251210-02)

子ども英語塾 J PREP Kids

【 会社情報 】

■ 商号：株式会社 J Institute https://j-inst.co.jp/

■ 事業内容：小中高生対象の英語塾運営、英語教材販売、アプリ開発

■ 創業：2012年4月

■ 設立：2013年7月

■ 本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル 3階

【お問い合わせ先】

株式会社 J Institute 広報マーケティング課

電話：050-6861-5155 メールアドレス：press@jprep.jp