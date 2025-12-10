法人向けスライド生成AIのChatSense、自社の「プレゼン資料テンプレート」を登録できる機能を実装予定

株式会社ナレッジセンス

スライド生成AI「ChatSense」、自社のプレゼンテンプレートの登録機能に対応予定。プロンプト不要で、企業ごとのフォーマットに即した資料作成が可能に

株式会社ナレッジセンスは、セキュアな環境でChatGPTを活用できる法人向け生成AIサービス「ChatSense」を提供しております。この度ChatSenseは、現在ベータ版として提供中の「RAGスライド生成」機能について、企業の独自テンプレート（スライドマスター）を登録・反映できる機能に対応する予定であることをお知らせいたします。

新たに対応予定の「テンプレート登録機能」は、現在提供中のスライド生成AI機能において、ユーザーが事前に登録した自社のファイル（PDF・PPTX）に基づき、スライドを出力する機能です。これにより、複雑な指示（プロンプト）を入力することなく、社内データに基づいた正確な内容を、自社のブランディングやフォーマットに即した状態で瞬時に生成することが可能になります。

■ 背景 ― 「生成されたスライドを、自社のフォーマットに直す作業が手間に」

ChatGPTは、業務効率化を目的として多くの企業で導入されています。ナレッジセンスの提供する法人向けChatGPTサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

先日リリースした「RAGスライド生成（ベータ版）」機能をご利用いただく企業様からは、「社内データを基にスライド構成案ができるのは便利だが、最終的に自社のロゴや定型フォーマット（テンプレート）に直す作業が発生しており、そこに時間がかかっている」という声をいただいておりました。

そこでChatSenseでは、生成AIが作成した内容を最初から企業の指定するテンプレートデザインに落とし込んで出力できる機能のリリースを決定いたしました。これにより、資料作成における「デザイン調整」の時間を極限まで削減し、すぐに社内で利用できるレベルのアウトプットを目指します。

■ 対応予定の新機能「テンプレート登録」について

RAGスライド生成 画面

1. 社内データを何度も参照し、要点を自動抽出してスライド化

法人向け生成AI「ChatSense」が提供する「RAGスライド生成」機能は、社内に散在するPDF資料・議事録・ナレッジベースなどのデータを横断的に読み込み、重要なポイントを自動で抽出・整理する機能です。人間が資料を読み込み、構成を考え、スライドに落とし込むと数時間かかるような作業を、数分程度で完了することが期待できます。

2. 複数ソースを数分で解析し、5～10枚のスライドに自動構造化

ChatSenseの「RAGスライド生成」機能では、複数の社内ソースを広く参照した上で、回答根拠となる情報を踏まえつつスライドを生成します。通常のChatGPTによる要約とは異なり、ステップバイステップで内容を検討しながら、自律的に構成案を作成し、5～10枚程度のプレゼンテーションスライドに章立て・見出し・箇条書きなどの形で自動構造化します。

3. 【New】自社テンプレートを反映し、修正不要ですぐに使えるスライドを生成

今回対応予定の機能では、企業ごとに決まっている「スライドマスター（テンプレート）」をChatSenseに事前登録できるようになります。AIは生成したテキスト情報を自動的に指定されたテンプレートのデザイン・レイアウトに合わせて配置します。これにより、フォントや色味、ロゴ配置などの微調整が不要となり、そのまま社内会議や顧客提案に利用できる品質の資料を出力できます。

※スライド生成AI機能の実装時期や料金については、決定次第、改めてお知らせいたします。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴がございます。

chatgpt 法人向け セキュリティ 企業向け

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、スタータープランの全てで利用可能な共通機能です。

2. プロンプト共有など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られないビジネス向けの強力な機能を備えています。メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能、プロンプトテンプレート機能など、多彩なアップデートが日々行われており、無料プランでも幅広くご利用いただけます。

3. 初期費用無料・最低利用期間なし

「まずは試したい」という企業の皆様に向け、導入のハードルを下げ、無料で利用できる範囲を大きく広げています。

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」および事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルユーザーへ提供してきた実績があります。生成AIを活用した業務効率化を進めたい企業様からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

