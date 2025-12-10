住宅リフォームの初回提案を「当日」で実現する『リフォーム提案AI』登場。パース制作を高速化し、外注費は最大75％削減。

ブルーアール株式会社

リフォーム提案AI

ブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奧村美徳）と株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中義弘）は、2025年12月10日（水）に、工務店・ハウスメーカー・リフォーム会社向けに、住宅リフォームの初回提案を劇的に高速化する「リフォーム提案AI」サービスの提供を開始しました。本サービスは、AIが自動生成するものではなく、AIを活用しながら専属クリエイターが手作業で仕上げる受託型制作サービスです。

リフォーム提案AI WEBサイト

https://blue-r.co.jp/reformteian-ai/(https://blue-r.co.jp/reformteian-ai/)

サービス概要

「リフォーム提案AI」は、住宅リフォーム・部分改修・設備交換・内装変更など、

住宅リフォーム提案に必要なビジュアル制作を高速化する受託型制作サービスです。

生成AIによる効率化と、プロのクリエイターによる最終品質管理を組み合わせることで、

従来3～7日かかっていたリフォームパース制作を、最短当日で提供します。

従来の課題

築30年以上の劣化したリビングイメージリフォーム後のリビングイメージ（モダンスタイル）リフォーム後のリビングイメージ（和モダンスタイル）リフォーム後のリビングイメージ（ナチュラルスタイル）

リフォーム提案の現場では、以下の課題により商談機会の損失が発生していました。

本サービスが解決するポイント

- 外注パースの納期が長く、初回提示まで数日～1週間かかる- 制作コストが高く、複数案提案が難しい- 現状写真だけでは仕上がりイメージが伝わりにくい- 迅速な比較提案ができず、意思決定が遅れやすい

「リフォーム提案AI」は、AI支援とクリエイター制作を融合し、以下を実現します。

動画化機能（オプション）

3Dパース機能（オプション）

主要な特長

- 提案速度の大幅向上 → 受注率アップ- 最短当日の高速制作- 外注コスト最大75%削減- ビフォー・アフター提案を迅速に作成- 複数案・素材比較の効率化築30年以上の劣化した寝室イメージリフォーム後の寝室イメージ（モダンスタイル）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NZj3syK3CNY ]間取り→3D鳥瞰図→イメージパース→動画化

１. 高品質なリフォーム内観パースを短納期で制作（最短当日）

AIで効率化しつつ、専属クリエイターが最終仕上げを行うことで、

スピードと品質を両立したリフォームパース制作が可能です。

２. 現状写真・図面から3D鳥瞰・スタディまで一括制作

部分リフォームからフルリノベーションまで幅広く対応。

床材・壁紙・造作変更など、比較に必要なビジュアルをまとめて制作します。

３. 直感的に伝わる動画化オプション

完成イメージをショート動画で提示でき、

商談・プレゼン・SNS活用にも最適です。

４. 外注コストを最大75％削減

高額パース外注を最適化し、複数案提案のハードルを下げます。

５. 「AI自動生成」ではなくクリエイターが品質を担保する受託型サービス

AIが勝手に生成するサービスではありません。

企業ごとの住宅テイスト・ブランド要件に合わせて、専属クリエイターが手作業で仕上げます。

活用シーン

導入メリット

「受託＋AI支援型」

リフォーム内装イメージイラスト01リフォーム内装イメージイラスト02リフォーム内装イメージイラスト03- 内装リニューアル案の比較（床材・壁紙・照明など）- フルリノベーションの完成イメージ訴求- ビフォー・アフターを活用したチラシ・Web掲載- 施主打ち合わせでの合意形成を高速化- 水回りリフォーム（キッチン・浴室・洗面）の初回提案- 初回提案速度を最大90%短縮- 外注費用を最大75%削減- 高品質パースにより提案力が強化 → 受注率向上- 複数案・素材の素早い検証が可能に

本サービスは、AIが自動で生成するツールではありません。

AIを活用しながら、専属クリエイターが手作業で仕上げる受託型制作サービスです。

企業ごとのデザイン方針・テイスト・ブランド要件に合わせた表現が可能で、

住宅・リフォーム市場の提案DXを推進します。

【NEW】リフォーム提案AIシステム版をリリース

元画像をアップするだけでリフォーム後のビジュアルを自動生成。

誰でも「提案できる会社」へ変わる新ツール

「リフォーム提案AI」では、受託制作サービスに加えて、

企業自身がリフォーム提案ビジュアルを簡単に作成できる新システムを開発しました。

現場スタッフ・営業担当・店舗スタッフでも、

元となる写真や図面をアップロードするだけで、リフォーム後のパースを自動生成できます。専門スキルが不要で、提案のたびに外注する必要もありません。

今後のシリーズ展開／ロードマップ

「おうち提案AI」シリーズでは、今後も住宅・不動産業界のDXに寄与する新サービスを続々とリリース予定です。

ブルーアール株式会社について

BlueR（ブルーアール）は、マーケティングにおけるAIの可能性を最大限に引き出し、クリエイティブの新時代を切り拓くAIプロモーション制作会社です。事業領域は多岐に渡り、展示会やイベントの企画・装飾・運営から、クリエイティブ制作、ブランディング、WEB、SNS戦略、映像制作、アプリ・システム開発、PR広報支援まで、あらゆる制作プロセスにAIを効果的に融合し、クライアントのビジネスに新たな価値を創造します。人間の創造性とAIの革新性が織りなす、次世代のマーケティングプロモーションをお届けします。

https://blue-r.co.jp/

株式会社タジクについて

タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。

https://taziku.co.jp/

