サザンモール六甲プラス　オープニングイベントを開催！

株式会社サザンモール六甲

「サザンモールセカンドストリート」は、地域に寄り添うライフスタイル型商業施設へ進化するため、施設名称を「サザンモール六甲PLUS+（プラス）」に変更し、11月28日（金）にリニューアルオープンいたしました 。オープン日から2026年1月まで、2か月に渡りご家族向けのオープニングイベントを開催 。お子様限定の風船プレゼントや抽選キャンペーンなどを実施し、地域の新たな日常の豊かさをプラスいたします 。

―――――――――――――――――オープニングイベント ―――――――――――――――

■ お子様限定！カラフル風船プレゼント

お子様お一人につき1個、色とりどりの風船をプレゼントします。

【期間】

12月11日（木）～12月14日（日）

※各日、なくなり次第終了。

■ 公式Instagram、もしくはLINEフォローで“オリジナルドリップコーヒー”プレゼント

サザンモール六甲プラスの公式Instagram、もしくは公式LINEをフォローいただいた方へ、オリジナルラベルのドリップコーヒーをプレゼントします。

公式instagram :https://www.instagram.com/southernmallrokko/公式LINE :https://line.me/R/ti/p/@653xubcm#

【期間】

・12月11日（木）～12月14日（日）＜各日先着500名＞

■ 豪華賞品が当たる！レシート抽選キャンペーン

館内でのお買い上げ5,000円以上のレシートと、公式LINEのお友達登録するとその場で豪華賞品が当たる抽選にご参加いただけます。

【期間】

・レシート対象期間：1月5日（月）～1月25日（日）

・抽選期間：1月5日（土）～1月28日（水）

■ ワークショップ＆マルシェ開催

人気のマルシェやワークショップ、キッチンカーなど、ご家族みんなで楽しめるコンテンツが勢ぞろい！

【期間】1月10日（土）、11日（日）

【サザンモール六甲プラスについて】

地域に寄り添い、日常をより豊かにするライフスタイル型商業施設として、今後も魅力的なイベントを順次展開してまいります。