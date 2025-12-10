Amazonと丸久、広島市と周辺の一部エリアでAmazon初となる中国地方での生鮮食品オンライン販売を本日から開始

アマゾンジャパン合同会社

Amazon.co.jpアカウントをお持ちの全てのお客様が最低注文金額なしで気軽にご利用可能

丸久のアルク実店舗で取り扱う商品をご注文から最短2時間でAmazonがお届け

サービスの開始を記念した対象商品が最大30%OFFとなるセールやキャンペーンも開催

Amazonは、地域に密着した食品スーパーマーケットを運営する株式会社リテールパートナーズ（以下リテールパートナーズ）とのパートナーシップを拡大し、リテールパートナーズグループ傘下である株式会社丸久（以下、丸久）との協業により、Amazon.co.jp上にアルクネットスーパー（https://www.amazon.co.jp/aruk）を本日12月10日（水）にオープンし、広島市と周辺の一部エリアにおいてサービスの提供を開始します。Amazonが中国地方において生鮮食品のオンライン販売・配送サービスを提供するのは今回が初となります。

Amazon.co.jpアカウントをお持ちで対象エリア内のご住所を配送先に登録されている全てのお客様に、Amazon.co.jpのWebサイトおよびAmazonショッピングアプリ上のアルクネットスーパーにおいて、安心・安全にこだわった新鮮な食材やお惣菜など、店舗で取り扱っている数千点の商品を、最低注文金額なしで、最短2時間で食品スーパーアルクの店舗からお届けします。

※取扱商品数は順次拡大予定で、季節や時期に応じて変動します。

お客様からご注文いただいた後、アルク店内の専任スタッフがお客様に代わって商品を選び、Amazonの配送ネットワークにてご注文から最短2時間でお届けします。お届け時間は12:00～20:00の間の4つの時間帯から選択でき、当日、翌日または翌々日の2時間単位でご指定いただけます。さらに、300円の追加料金(注文金額8,000円以上の場合は290円)でお届けを1時間単位でも指定でき、お客様のご都合に合わせて便利にご利用いただけます。

アマゾンジャパン合同会社 アマゾン提携ネットスーパー アジアパシフィック事業部長 シン・ミニョンは、次のように述べています。

「Amazonネットスーパーは、地域で親しまれている企業様との協業により、事業を継続的に拡大しています。現在、北海道・東北・関東・関西・中部・九州地方の一部エリアにおいて、生鮮食品を含む商品のオンライン販売・配送サービスを提供し、各地のお客様からご好評いただいております。この度、リテールパートナーズ様とのパートナーシップ拡大により、Amazonネットスーパーは13都道府県の一部エリアでご利用いただけるようになりました。広島市と周辺の一部エリアのお客様に、生鮮食品を含む商品を最短2時間での配送でご提供できるようになったことを、大変嬉しく思います。Amazonネットスーパーは、今後も品揃え・価格・利便性・品質の観点から、お客様の多様なニーズにお応えしながら、便利なお買い物体験を提供して参ります。」

株式会社丸久 取締役副社長兼経営企画室長 宇佐川浩之氏は次のように述べています。

「この度、Amazon 様と協業して、広島市と周辺の一部エリアでAmazon.co.jp 上のアルクネットスーパーを提供できることを大変嬉しく思います。アルク東千田店から、新鮮な生鮮商品や自慢のお惣菜を、きめ細かなサービスでお届けいたします。本取り組みを通じて、地域のお客様のお買い物の利便性を高めるとともに、これまで店舗をご利用いただけていない方々にも、丸久グループの高品質な商品をタイムリーにご提供し、地域の食生活をより豊かにすることを目指してまいります。」

Amazonは、Amazon.co.jp、Amazon フレッシュ、そして提携ネットスーパーを通じて、引き続き幅広いお客様のお買い物のニーズに柔軟に対応して参ります。

■サービス開始を記念して人気商品を最大30%OFF*1でお得にお買い求めいただけるセールやキャンペーンを開催

Amazon.co.jp上のアルクネットスーパーでは、12月10日（水）～12月23日（火）9時59分まで、ストックや買い足しに便利な冷蔵・冷凍食品やアイスなどの対象商品を最大30%OFF*1のお得な価格でお買い求めいただける「サービス開始記念セール」を開催します。また、Amazon.co.jp上のアルクネットスーパーでの初回購入時、4,000円以上のご購入で2時間単位の受取時間の配送料が実質無料でご利用いただけます*2。さらに、12月10日（水）～12月26日（金）9時59分まで、商品合計4,000円以上のご購入で購入金額の合計から期間中何度でも10％OFFになるクーポンをプレゼントします*3。

*1： 記載の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。表示価格はAmazon.co.jp上のアルクネットスーパーが独自に設定した販売価格です。

*2： Amazonプライム会員は8,000円以上ご注文の場合に通常配送料が従来無料のため割引は適用されません。

*3： クーポンコードの利用には条件がございますので、必ずキャンペーン細則をご確認ください。

■ Amazon.co.jp上のアルクネットスーパーのサービス概要

- URL：https://www.amazon.co.jp/aruk（PC、モバイル共通） ※Amazonショッピングアプリからも利用可能- 取扱商品： 生鮮食品、惣菜、日用品など- 対象エリア： 広島県広島市と周辺の一部エリア広島市8区（安芸区、安佐北区、安佐南区、東区、南区、中区、西区、佐伯区）安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡坂町＜※それぞれ一部エリアを除きます。上記は12月10日（水）時点の対象エリアです。＞- お届け時間： 12:00～14:00、14:00～16:00、16:00～18:00、18:00～20:00の4つの時間帯＜当日、翌日または翌々日の2時間単位で指定可能。また、追加料金300円*で、1時間単位で指定可能。＞- 最低注文金額： なし- 配送料： 8,000円以上のご注文で配送料無料。3,000円以上8,000円未満のご注文は290円、3,000円未満のご注文は590円※Amazon プライム会員以外のお客様は上記に追加料金200 円がかかります。- 利用条件： Amazon.co.jpアカウントをお持ちであること*： 注文金額が8,000円以上の場合は290円の追加料金となります。※上記の料金/価格は全て税込表記です。※上記は全て2025年12月10日（水）時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。

■ Amazonブログのご案内

Amazon ネットスーパーの使い方に関する詳細をAbout Amazon（https://www.aboutamazon.jp/news/guide/how-to-use-amazon-online-grocery）でご紹介しています。ほかにもAmazonに関するさまざまな情報を随時発信していますので、ぜひご覧ください。

■ 食料品のお買い物における利便性向上のため拡充を続けるAmazonネットスーパー

Amazonは、Amazon上のアルクネットスーパーに加えて、東京・神奈川・千葉・埼玉の一部エリアにおいて「Amazonフレッシュ」（www.amazon.co.jp/fresh(http://www.amazon.co.jp/fresh)）を、食品スーパーライフとの協業により、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫の一部エリアにおいてライフネットスーパー（www.amazon.co.jp/life(http://www.amazon.co.jp/life)）を、スーパーマーケットバローとの協業により、愛知・岐阜の一部エリアにおいてバローネットスーパー（www.amazon.co.jp/valor(http://www.amazon.co.jp/valor)）を、スーパーマーケット成城石井との協業により、東京・神奈川・愛知の一部エリアにおいて成城石井ネットスーパー（www.amazon.co.jp/seijoishii(http://www.amazon.co.jp/seijoishii)）を、アークスとの協業により、北海道の一部エリアにおいてアークスネットスーパー（www.amazon.co.jp/arcs(http://www.amazon.co.jp/arcs)）、マルキョウとの協業により、福岡市とその周辺の一部エリアにおいてマルキョウネットスーパー（www.amazon.co.jp/marukyo(http://www.amazon.co.jp/marukyo)）を、イトーチェーンとの協業により、仙台市と周辺の一部エリアにおいてイトーチェーンネットスーパー（www.amazon.co.jp/itochain(http://www.amazon.co.jp/itochain)）をAmazon上でそれぞれ展開しています。対象エリアのAmazon.co.jpアカウントをお持ちの全てのお客様は、追加の登録手続きや会費無しでAmazon.co.jp（Webサイト、Amazonショッピングアプリ）上で各ネットスーパーをご利用いただけます。今後も日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供するとともに、配送エリアの順次拡大を続けてまいります。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom（https://amazon-press.jp）およびAbout Amazon（https://www.aboutamazon.jp）から。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Gaming、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/primeから。