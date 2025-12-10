『ウルトラマンメビウス』から放送中の『ウルトラマンオメガ』までの全ウルトラ怪獣1073体を収録したファン待望の最新版が発売中！　ウルトラ怪獣の不滅の魅力をさぐる！

株式会社講談社テレビマガジン デラックス270 決定版 全ウルトラ怪獣 完全超百科 ウルトラマンメビウス～ウルトラマンオメガ編 増補改訂』（税込み定価2750円）

2025年12月12日発売の『テレビマガジン デラックス270 決定版 全ウルトラ怪獣 完全超百科 ウルトラマンメビウス～ウルトラマンオメガ編 増補改訂』（税込み定価2750円）は、200ページの大ボリュームにウルトラマンシリーズ20作以上の怪獣・宇宙人1073体をつめこんだ、まさに決定版といえる１冊です。

次々と現れる独創性にあふれた新怪獣や、懐かしい姿に新しい解釈を加えて存在感を再認識させてくれるレジェンド怪獣が、紙面にあふれています。もちろん豊富な写真に加えて、ウルトラ怪獣には欠かせない身長や体重、特殊能力や活躍なども掲載しています。

ファンならずとも、ウルトラマンシリーズの現在に至る道のりを知るには絶好と言えるでしょう。

この本にも収録されている最新作『ウルトラマンオメガ』は、毎週土曜日の午前９時からテレビ東京系列で放送中のテレビシリーズで、ウルトラマンシリーズは初代の『ウルトラマン』から間もなく60周年を迎えます。

この60周年にいたるまで、テレビはもちろん映画、オリジナルビデオ、配信など多くのメディアで様々なウルトラヒーローが大活躍をしてきました。

そのウルトラヒーローと共に視聴者の人気を得てきたのが、ウルトラ怪獣や宇宙人たちです。

ウルトラ怪獣たちがそんな人気者になっているのは、なぜでしょうか。

『ウルトラマンオメガ』に登場した怪獣たちを例に、ウルトラ怪獣の魅力の理由を探ってみましょう。

まず、その理由の一つめとして、怪獣たちの丁寧な描き方にあります。

たとえば、『ウルトラマンオメガ』第６話「怪獣の探し物」では、猛突怪獣ゲドラゴの生態として、「オスはメスの前である種のモグラに似た求愛ダンスを踊る」「工事の振動をオスの求愛ダンスと勘違いしたメスが地上に出てしまう」などの生物としてのディテールが語られるとともに、それが映像的にも描かれ、さらにそのディテールがストーリーにも密接にかかわっているのです。

このように、本当に怪獣が存在するかのようなリアリティがあるからこそ、ウルトラマンオメガや人間との物語が盛り上がり、感動を生んでいるのです。

猛突怪獣ゲドラゴ（中央）相手に奮戦する、ウルトラマンオメガ（右）とその仲間のメテオカイジュウ レキネス（左）。

ウルトラ怪獣が人気者の理由の二つ目は怪獣たちの多様性にあります。

見た目が千差万別で、シルエットも違う怪獣たちが次々と登場するのは、ページをめくっているだけでも圧巻です。

住む場所も、好きな食べ物も、攻撃する能力も、嫌いなものも違った怪獣たちですから、それと戦う人間やウルトラマンオメガの戦い方も違ってきます。

悪意はないにもかかわらず、周囲の人々の血液中の鉄分を奪ってしまう伝説蛇獣オオヘビヌシノミコトがいるかと思えば、滅亡したゲネス人を地球で再生させるためにウルトラマンオメガを襲う殲滅創世体ゾヴァラスもいます。

このように、一口では正義とも悪ともいいきれない、さらにはウルトラヒーローの存在の根幹にもかかわるような怪獣もいて、それがまたストーリーの奥深さを生み出しているのです。

殲滅創世体ゾヴァラス（右）にヴァルジェネスハルバードを突き付ける、ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー。

そして、ウルトラ怪獣が人気者の理由の最後、三つ目は怪獣のかわいらしさにあります。

小さくて人間の味方の友好珍獣ピグモンがかわいいのはもちろんなのですが、巨大な怪獣にしても、浮遊能力を失って懸命に羽をパタパタさせる無重力怪獣ペグノス、体温を上げることで巨大化しなければペットにしたいような深海怪獣キングアリゲトータスなど、実際の生き物にもありがちな「かわいいショット」を見ることができます。

そのかわいさは、怪獣のリアルさにも、また倒されなければならない場合には哀愁にもつながっていくのです。

深海怪獣キングアリゲトータス（左）の体表のヌルヌルにはウルトラマンオメガも苦戦。

そんな怪獣の魅力がつまった『全ウルトラ怪獣 完全超百科』最新作が登場！

『全ウルトラ怪獣 完全超百科』は既刊の『ウルトラＱ～ウルトラマンパワード編』（税込み定価2750円）、『ウルトラマンティガ～ウルトラマンマックス編』（税込み定価1980円）に加えて、新発売の『ウルトラマンメビウス～ウルトラマンオメガ編 増補改訂』の3冊が発売中で、３冊を合わせると2164体の怪獣・宇宙人が大集合します。もちろん、ウルトラヒーローや仲間の怪獣たちも掲載されています。

全冊そろえて、60周年を迎えようとしているウルトラマンシリーズの長い歴史を、ウルトラ怪獣たちと一緒に振り返ってみるのはいかがでしょうか。

【商品概要】

●『テレビマガジンデラックス270 決定版 全ウルトラ怪獣完全超百科 ウルトラマンメビウス～ウルトラマンオメガ編 増補改訂』

●定価：2750円（税込）

●体裁：ＡＢ判 200ページ（カバーつき）

●発売日：2025年12月12日

●発行所：株式会社講談社

ご購入はお近くの書店、ネット書店で

https://amzn.asia/d/hiHw7jc

(C)円谷プロ （Ｃ）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京