徳島大学発・創業23年AI企業のILUがSansan「Bill One」の新機能に自社技術を提供

株式会社言語理解研究所

創業23年の徳島大学発AIテック企業である株式会社言語理解研究所（徳島県徳島市、以下「ILU」）は、グループ会社のSansan株式会社（東京都渋谷区、以下「Sansan」）が展開する経理DXサービス「Bill One※1」で2025年11月にローンチされた新機能「AI自動照合」における請求書明細のデータ化技術を共同開発しましたのでご報告いたします。

ILUは、人が日常的に使用する言語をコンピュータが処理・理解・活用できるようにする「自然言語処理※2」の分野に強みを持ち、徳島大学にて40年以上にわたって蓄積してきた、日本語の表現や単語に関する国内最大規模となる独自の言語データベースを用いて、多くの他言語と比較して複雑とされる日本語の高精度な処理を実現しています。

またこれまでに、各企業が保有する社内ドキュメントを生成AIが処理できるテキスト形式に変換するデータ構造化サービス「DX-laei※3」をはじめとした、業務効率化やコスト削減に寄与する事業者向け生成AI活用ソリューションをグループ内外を問わず展開してきました。

今回提供開始となった「AI自動照合」は支払業務の負担を軽減する新機能で、従来は人手で行っていた仕入れに関する情報と請求書明細の照合業務を高精度で自動化します。ILUは本機能において、請求書の明細表の内容を抽出・補正した上でデータ化する技術を提供し、照合業務の精度向上に寄与しています。また本サービスの他にもSansanが提供する「Contract One※4」において自社の自然言語処理技術を提供しています。

今後もILUは自社の保有する言語処理技術を用いて、人とAIとのより良い関係の構築に貢献していきます。

「AI自動照合」のイメージ

※１：詳細は次ページ内「経理DXから、全社の働き方を変える『Bill One』」に記載

※２：詳細は次ページ内「自然言語処理とは」に記載

※３：詳細は次ページ内「データ構造化ソリューション『DX-laei』」に記載

※４：詳細は次ページ内「AI契約データベースが、利益を守る『Contract One』」に記載

※１：経理DXから、全社の働き方を変える「Bill One」

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する、経理DXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスを根底から変えることで、経理部門に限らず、企業全体の生産性を高めます。

https://bill-one.com/



※２：自然言語処理とは

人が日常的に使用する言語（自然言語）をコンピュータが処理・理解・活用できるようにする技術を「自然言語処理」といいます。自然言語処理には、人が定義したルールに基づく処理方式（ルールベース）や、大規模言語モデル（LLM）を用いた高度な生成技術などさまざまな手法が存在します。

ネット上の膨大なテキストから学習を行うLLMは、ChatGPTのような柔軟な文章生成を実現する一方で、出力される回答の再現性がなく、事実と異なる内容（ハルシネーション）を出力する可能性があります。対するルールベースは、整備に時間を要するものの、事前に設定した規則に基づいて処理するため、挙動が明確で再現性が高いことが特徴です。

ILUはこのルールベース処理に強みを持ち、徳島大学にて40年以上にわたって蓄積した広辞苑50冊分以上の情報をもとに、国内最大級の日本語データベースを構築してきました。これは日本語の語義・文法・表現を体系化した言語資産であり、かな漢字変換や翻訳などに加え、言葉の意味の整理や文章構造の判断にも応用されています。

ILUでは、こうした日本語処理の知見をLLMの柔軟性と組み合わせることで、実務で求められる安定した日本語処理に貢献しています。

https://note.com/ilujapan/n/n0d1cfcb3bb50(https://note.com/ilujapan/n/n0d1cfcb3bb50)

https://note.com/ilujapan/n/n3de92b34e9e9

※３：データ構造化ソリューション「DX-laei（ディーエックスレイ）」

企業各社の社内に蓄積されたドキュメント（写真や図表、グラフ、ワークフローなど複雑な構成を含むPDF・Word・Excel等の社内文書）を、生成AIが参照・回答できる“知識”に変換することで、チャットボットをはじめとした生成AIの回答精度や検索体験を大きく向上させるILU独自のデータ構造化ソリューションです。

https://ilu.co.jp/service/data-structuring/

※４：AI契約データベースが、利益を守る「Contract One」

Contract One（コントラクトワン）は、Sansan株式会社が提供する取引管理サービスです。紙や電子といった形式を問わず、契約書をはじめとする取引書類を一元化。自社開発のAIやオペレーター補正を組み合わせて、正確にデータを抽出し、取引書類同士の関係性を自動でひも付けます。取引の全体像や変遷を俯瞰できるデータベースを構築することで、機会の損失や信用の低下を防ぐ事業判断をサポートし、企業の利益を守ります。

https://contract-one.com/

■株式会社言語理解研究所 会社概要

「言葉の価値を最大限に引き出し、顧客の想像を超え続ける」をミッションとし、徳島大学発のAIベンチャー企業として2002年に創立しました。大学研究室時代から40年間蓄積してきた独自の大規模知識データベースと、高度な自然言語処理・言語理解技術を駆使し、企業の課題を解決するAIエンジンを開発・提供しています。

設立：2002年1月28日

URL：https://www.ilu.co.jp/

所在地：〒770-0813 徳島市中常三島町1丁目32番地1

資本金：58百万円（2025年2月時点）

事業内容：日本語処理に関する大規模知識を活用した業務効率化と高度付加価値サービス創出

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億44百万円（2025年8月31日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan：https://jp.sansan.com/

Eight：https://8card.net/

Bill One：https://bill-one.com/

Contract One：https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence：https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/