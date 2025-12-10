ËÜÆü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡ª¡ª¡¡¸½Ìò²Î²¦¡¡ALLSTAR DREAM MATCH in OSAKA ¡Ê¥²¥ó¥¨¥¥«¥ª¥¦ ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー ¥É¥êー¥à¥Þ¥Ã¥Á ¥¤¥ó ¥ª¥ª¥µ¥«¡Ë
µ®¼Ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´À¶¾Í¤Î¤³¤È¤È¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë /¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¡¡¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¡ÊÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ë¤Æ¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ®ÇÞÂÎ¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤ÎÄø¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò²Î²¦¡¡ALLSTAR DREAM MATCH in OSAKA½é¸ø³«¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¡¢¿·¶Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢Åìµþ¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¡¢¥á¥â¥«ÈÎÇä¤â²ò¶Ø¡ª¡ª
¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA
Âçºå¸ø±é¤Ï¡Ö¿Ê²½ÈÇ¡×¡£½é¸ø³«±é½Ð¡õ¿·¶ÊÈäÏª¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂçºåÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ø±é¤ÎÆâÍÆ¤ò¡ÉÃ±¤Ê¤ëºÆ¸½¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¿·µ¬¹½À®¤ÇºÆÀß·×¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤òÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
½Ð±é¼Ô¤ÎMasaya¡¢SHU¡¢Juni¡¢TAKUYA¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸½Ìò²Î²¦ JAPAN¤Î¿·¶Ê¤òÂçºå¸ø±é¤Ç½éÈäÏªÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ç¤ÏÈäÏª¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¡ÈÂçºå¸ø±é¤À¤±¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æó¸«ñ¥°ì¡¢³¤Â¢Î¼ÂÀ¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¿¥¤êÀ®¤¹¥Üー¥«¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ËÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡È¸½Ìò²Î²¦ÂÎ¸³¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂçºåÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Åìµþ¸ø±é¤Îµ²±¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¡Ê¥á¥â¥«¡Ë¡×ÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥á¥â¥«¤Ë¤Ï¡¢ 11·î1ÆüÅìµþ¸ø±é¤Î¥¹¥Æー¥¸¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡È¤¢¤ÎÆü¤Î´¶Æ°¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤òµ¡¤Ë¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢11·î1ÆüÅìµþ¸ø±é¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¸½Ìò²Î²¦¡×Ç÷ÎÏ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âçºå¸ø±éÁ°¤Î¡ÈÍ½½¬¡É¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Ì¥ÎÏËþºÜ¤Î¡Ö¸½Ìò²Î²¦¡¡ALLSTAR DREAM MATCH¡×¡¢¡Ö¸½Ìò²Î²¦¡¡ALLSTAR DREAM MATCH in OSAKA in OSAKA¡×¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA
¢£³« ºÅ Æü¡§ 2026Ç¯ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãë¸ø±é¡¡³«¾ì13:30 ³«±é14:15¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ìë¸ø±é¡¡³«¾ì17:30 ³«±é18:15¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ ¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¡¡¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê ¢©530-0005 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç£µÃúÌÜ£³－£µ£± £²³¬¡Ë
¢£½Ð¡¡¡¡±é¡§ Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢ SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¨¥Î¥¯¡¢¥Á¥§¡¦¥¹¥Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÆó¸«ñ¥°ì¡¢³¤Â¢Î¼ÂÀ
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§ VIPÀÊ¡¡20,000±ß ¢¨ºÇÁ°1-7Îó Í¥ÎÉÀÊ¡¦¸½Ìò²Î²¦£Ê£Á£Ð£Á£Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ ¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »ØÄêÀÊ 12,000±ß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×FCÀè¹Ô¡ÊÃêÁªÀè¹Ô¡Ëhttps://genekikaojapan.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯12·î10Æü(¿å)18:00～12·î1£·Æü(¿å)23:59¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¥×¥ì¥ê¥¶ー¥Ö¡ÊÃêÁªÀè¹Ô¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î19Æü(¶â)18:00～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://w.pia.jp/t/genekikao-osaka/
¢£¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£Ìä ¹ç ¤» ¡§¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡§0570-017-230¡ÊÊ¿Æü12:00~15:00)
¢£H¡¡¡¡ P¡§ https://www.bs4.jp/genekikaojapan/
¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×¥³¥ó¥µー¥È¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®
¡¡¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇäÆü³«»ÏÆüÄø¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛ ¿® Æü¡¡ ¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～21:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®
¢£Æâ¡¡ ÍÆ¡¡¡¡ ¡§¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãë¸ø±é¡¦Ìë¸ø±é¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü
¢£½Ð ±é ¼Ô¡¡¡¡ ¡§ ÃÝÃæÍºÂç¡¢Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢ SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æó¸«ñ¥°ì¡¢³¤Â¢Î¼ÂÀ
¢£»þ¡¡ ´Ö¡¡¡¡ ¡§100Ê¬
¢£ÎÁ¡¡ ¶â¡¡¡¡ ¡§3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÇÛ¿®¾ì½ê¡¡¡¡¡§PIA LIVE STREAM
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ °ìÈÌÈ¯Çä¡¡12·î20Æü(ÅÚ)18:00～ÇÛ¿®³«»Ï30Ê¬Á°¤Þ¤ÇÈÎÇä¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://w.pia.jp/t/genekikao-pls/
¢£¼ç¡¡ ºÅ¡¡¡¡ ¡§¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£Ìä ¹ç ¤» ¡¡ ¡§¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡§0570-017-230¡ÊÊ¿Æü12:00~15:00)
¢£ H¡¡ P ¡§ https://www.bs4.jp/genekikaojapan/
¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×¥á¥â¥«ÈÎÇä
¢£Æâ¡¡ ÍÆ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×Ãë¸ø±é¡¦Ìë¸ø±é
¢£ÈÎÇä¥¢ー¥Æ¥¤¥¹¥È¡§ Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢ SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin
¢£ÈÎÇä³«»ÏÆü¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î²¼½ÜÍ½Äê¡¡ ¢¨¾ÜºÙÆüÄø¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢£ H¡¡ P ¡§ ¡¦¸½Ìò²Î²Î²¦JAPAN ¸ø¼°¡¡https://www.bs4.jp/genekikaojapan/ ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¥á¥â¥«¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡ ¡¡ https://memorial.pia.jp/shop/default.aspx
¡Ú¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û¡¡
¡¡¢£ https://genekikaojapan.com/
¡Ú¥á¥ó¥ÐーÊÌ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡¢£ Masaya¡§https://masaya.bitfan.id¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¢£ TAKUYA¡§https://takuya-official.bitfan.id
¡¡¢£ Juni¡§https://juni.bitfan.id¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¢£ SHU¡§https://shu.bitfan.id¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¢£ ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡§https://kimotoshinnosuke.bitfan.id¡¡ ¡¡¡¡¡¡
¡¡¢£ SHIN¡§https://sh1n.bitfan.id