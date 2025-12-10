【解禁】PRESS BUTTER SAND「バレンタインコレクション 2026」| 定番のチョコレートから、贅沢なオペラまで！選ぶ時間ごと満たされる、特別なバターサンドが集結

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平）が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、2026年もチョコレートを主役に据えた「バレンタインコレクション 2026」を、2026年1月15日（木）より期間限定で販売いたします。

選ぶ時間さえも、思い出に。

見つけた瞬間から胸が高鳴る、贅沢なバターサンドが登場

2026年に贈るPRESS BUTTER SANDのバレンタインは、『選ぶ・贈る・味わう そのすべてが特別な時間』をテーマに展開いたします。素材の味を最大限活かした「チョコレート」をはじめ、甘味×苦味×酸味が調和する「ラズベリーショコラ」や、金箔をあしらった華やかな「オペラ」など、幅広いフレーバーをラインナップ。大切な方への贈り物としてはもちろん、自分に贈る“ご褒美バレンタイン”としてもお楽しみいただける、心に残る特別な時間をお届けします。

また、ブランドが大切に育んできた技術と想いの重なり合いを「地層」で表現したデザインも、特別なひとときを演出します。「PRESS BUTTER SAND」と共に、思い出に刻まれるバレンタインシーズンをお過ごしください。

商品概要（新商品）

●バターサンド〈ラズベリーショコラ〉5個入

ラズベリーの甘酸っぱさとチョコレートの濃厚なコクを閉じ込めたラズベリーキャラメルと、濃厚なチョコレートバタークリームを、香ばしくほろ苦いココアクッキーで丁寧に挟みました。ひとくちごとに、フルーティーな酸味とまろやかな甘さが調和し、ビターなクッキーと絶妙に響きあう、奥行きのある味わいです。果実の華やかさとショコラの重厚感が織りなす贅沢なハーモニーは、上質なひと時を演出します。

価格 ：1,512円（税込）

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-raspberry-chocolate5p-2026vt)」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：2026年1月15日（木）～2026年2月14日（土）※なくなり次第終了

●ショコラアソート 8個入

定番の美味しさと期間限定の味わいが一度に楽しめる贅沢なひと箱です。定番人気の「バターサンド」、冬季限定の「ショコラバターサンド」に加え、新商品「バターサンド〈ラズベリーショコラ〉」を詰合せました。贈答用にもおすすめです。

価格 ：2,592円（税込）

内容 ：バターサンド ×3個

ショコラバターサンド ×2個

バターサンド〈ラズベリーショコラ〉×3個

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-assortment8p-vt2026)」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：2026年1月15日（木）～2026年2月14日（土）※なくなり次第終了

●バターサンド2種セット〈ショコラシリーズ〉10個入

チョコレートとラズベリーショコラのフレーバーをセットにした商品です。2種類の5個入の箱を、期間限定のスリーブで包みました。高級感のあるスリーブを開ける瞬間には、日常では味わえない特別な高揚感を得られます。ご自身へのご褒美としてはもちろん、お手土産としてもおすすめです。

価格 ：3,186円（税込）

内容 ：バターサンド〈ラズベリーショコラ〉5個入 ×1箱

バターサンド〈チョコレート〉5個入 ×1箱

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-okurimono-chocolat-2026vt)」/ 楽天市場 / Yahooショッピング /

Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：2026年1月15日（木）～2026年2月14日（土）※なくなり次第終了

●ショコラバターサンド〈ベリー〉 4個入

冬季限定の大人気「ショコラバターサンド」から、チョコレートとベリーの魅力を贅沢に閉じ込めた新作が登場。いちご風味のキャレショコラを割るととろりと溢れるのは、ストロベリー、ラズベリー、カシスの果汁を合わせた甘酸っぱく華やかなトリプルベリーガナッシュ。濃厚なチョコレートのコクと果実の香りが重なり、口いっぱいに広がります。層ごとに異なる食感をお楽しみください。

＜価格＞

1,998円（税込）

＜販売に関する詳細＞

※一部の店舗では、お取り扱いがございません

2026年1月15日（木）～2026年2月14日（土）

・「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場

2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）

・「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店

・「BAKE the SHOP」全国の店舗

・公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

・楽天市場

●バターサンド〈オペラ〉4個入

香ばしく焼き上げたアーモンドの香り豊かなクッキーで、芳醇なコーヒーバタークリームとまろやかなチョコレートキャラメルをサンド。上段のクッキーには深みのあるチョコレートをコーティングし、金箔をあしらって上品な装いに仕上げました。クリームの甘さと絶妙にマッチしたコーヒーの香りと、キャラメルのほのかなビター感が絶妙に重なり、ひとくちで広がる奥行きのある味わいです。

価格 ：1,728円（税込）

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-opera4p)」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：2026年1月15日（木）～2026年2月14日（土）※なくなり次第終了

商品概要（既存商品）

●バターサンド〈チョコレート〉5個入

ベルギー産チョコレート（※）を使用したビター風味のチョコレート生地に、クーベルチュールのダークチョコレートを使用したチョコレートバタークリームと、口どけなめらかなバターキャラメルを挟みました。季節を問わず、いつでも手に取りたくなる美味しさです。

※原料に使用しているチョコレートのうち、ベルギー産は43%です。

価格 ：1,404円 （税込）

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-chocolate-5p)」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：通年販売

※2026年1月15日（木）～2026年2月14日（土）の期間、「BAKE the SHOP」

全国の店舗では「バターサンド〈チョコレート〉5個入」の販売を行いません

●バターサンド〈チョコレート〉3個入

季節を問わず、いつでも手に取りたくなるチョコレート。定番の美味しさが期間限定でプチギフトにぴったりな3個入で登場します。

価格 ：891円（税込）

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-chocolate-3p)」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：2026年1月15日（木）～2026年3月14日（土）※なくなり次第終了

●バターサンド2種詰合せ〈チョコレート〉8個入

PRESS BUTTER SANDの定番2種を詰め合わせた商品です。甘味や塩味などのバランスがとれた、スタンダードな味わいのバターサンドの詰合せです。年齢やシーンを問わず選びやすく、ギフトにもおすすめです。

価格 ：2,160円（税込）

内容 ：バターサンド ×4個

バターサンド〈チョコレート〉×4個

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-chocolateset-8p)」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：通年販売

●ショコラバターサンド

冬季限定の大人気商品「ショコラバターサンド」は、クーベルチュールチョコレートを使用したキャレショコラを割ると、濃厚なキャラメルガナッシュがとろりと溢れ出すバターサンドです。口どけの良いバタークリームをクッキー生地とキャラメルガナッシュ入りのキャレショコラで挟み込み、幾層もの食感が合わさることで、奥行きのある味わいを実現しました。

価格 ：4個入 1,836円（税込）、7個入 3,186円（税込）

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 / 「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-chocolat-buttersand4p)」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）※なくなり次第終了

ブランドオリジナルグッズ「巾着ポーチ」のプレゼント企画を実施

対象期間中に各店舗の条件を達成されたお客様に、先着で「PRESS BUTTER SAND オリジナル巾着ポーチ」をプレゼントいたします。PRESS BUTTER SANDのシグネチャーカラーを配した、やわらかな合皮仕立ての巾着ポーチ。お菓子を忍ばせたり、メイクポーチや小物入れとしても使える、日常づかいにぴったりのアイテムです。

＜対象期間＞

2026年1月15日（木）より開始

※なくなり次第終了

＜対象店舗＞

・「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗

・「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場

・「BAKE the SHOP」全国の店舗

・公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

＜プレゼント条件＞

・「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗

⇒ 合計3,200円（税込）以上、商品をお買い上げいただくこと

・「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場

⇒ 合計3,200円（税込）以上、商品をお買い上げいただくこと

・「BAKE the SHOP」全国の店舗

⇒「PRESS BUTTER SAND」の商品を含む、合計3,200円（税込）以上、

商品をお買い上げいただくこと

・公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

⇒「バターサンド2種セット贈り物〈ショコラシリーズ〉10個入」をお買い上げいただくこと

＜注意事項＞

・本プレゼント企画は、なくなり次第終了となります。

PRESS BUTTER SANDとは

「まっすぐつくる、まっすぐ伝わる。」を掲げ、より良い材料を使い、しっかり手間をかけて、これからのお菓子を追求し続ける私たちからの美味しさのギフト。それが、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」です。

2017年に東京駅構内に誕生して以降、国内への出店を広げ、全国に店舗を展開。現在では、海外にも店舗を展開するブランドへと成長を遂げました。

クッキーは和菓子の「はさみ焼き」の技術で焼き上げる事で余分な油分を抜き、食感と風味のベストバランスを実現。材料もシンプルに、バター本来の風味を生かしたバタークリームとバターキャラメルをサクサクのクッキー生地に挟んだ、2層仕立てに仕上げています。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 山田純平

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：菓子の製造・販売、ECサイト「BAKE the ONLINE」運営、WEBメディア運営

・展開する主要の菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）