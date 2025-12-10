【本日リリース】《文章生成AI × 画像生成AI》による小説型RPG『エターナルハンド』がSteamで販売開始 !! 好きなセリフを入力してあなただけの物語を展開しよう

エターナルハンド

本日、AIゲーム『エターナルハンド』がSteamで販売を開始しました。

先行した発売していたBOOTH版では、半年経った今なおコミュニティは活発的で、Steam展開が望まれていました。

Steamリンク

## 令和だからこそ生まれた小説型ゲームの正体

ゲーム『エターナルハンド』は、文章生成AI × 画像生成AIを掛け合わせた全く新しい体験をお届けします。対戦画面ではまるで小説のようにストーリーが執筆され、場面に合わせた挿絵が生成されるのが特徴です。

よくあるADVのような選択肢は存在せず、プレイヤーは任意の言動をキーボードで入力するだけで、自由なストーリー展開を楽しむことが出来ます。

仲間モンスター1000体以上！"沼"と評判のRPGモード

このゲームの入口として実装されたソロ専用のRPGモードでは、

『心理的テストに答えてあなたを作成し、パーティを編成し、依頼掲示板からモンスター討伐に行き、経験値と報酬を得る。』というベーシックなプレイをベースとしつつ、特徴的なのは、全ての討伐対象を仲間にできることです。その数なんと1000体以上！

全てが"被り無し"のこだわりで作られたモンスターの中からあなたの好みのパーティを結成しましょう。

制限なしのキャラメイクで全国のパーティと対戦しよう

『エターナルハンド』の大きな魅力の一つに、限りなく制限を取っ払い、"好きな見た目"、"好きな設定"でキャラ作成ができ、それをパーティとして投稿したり、または投稿されたパーティと対戦できる『アリーナ』が搭載されている点です。

活発なコミュニティのおかげもあり、現在は2000弱のパーティが投稿されています。

短編RPGくらいなら作れてしまう奥深きシナリオモード

長期記憶が搭載されたシナリオモードでは、ユーザーは好きなパーティを組み、数々のシナリオをプレイすることができます。

中でも特徴なのはシナリオ自体をユーザーが作り、共有することが出来る点です。

シンプルなものはもちろん、凝ったシナリオを作りたい方向けに『シーン・画像・フラグ』を駆使することで短編RPGくらいは全然作れてしまいます。

また、シナリオ自動生成機能もあるので、好みのシナリオも簡単に遊べます。

『エターナルハンド』は、Steamにて販売中

https://store.steampowered.com/app/3723100

