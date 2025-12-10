12月21日（日）新橋SL広場でクリスマスケーキをハートリボン大使が無料配布します

一般社団法人ハートリボン協会クリスマスケーキ無料イベント2025

＜対象者＞

子育て家庭が対象です。ご家族皆さんでご参加いただけます。

※お子様は18歳まで（18歳になった後最初の3月31日まで）

＜参加予定ハートリボン大使＞

石田純一さん（俳優）、セイン・カミュさん（タレント）、池谷幸雄さん（オリンピックメダリスト）、柿本賢治さん（世界最速似顔絵クリエーター）、秀樹さん（元K-1 GLOBAL世界王者）、いつかさん（元WPMF世界女子フライ級王者）、岡崎郁さん（元巨人軍プロ野球選手）、魔裟斗さん（元K-1世界チャンピオン）、大野均さん（ラグビー元日本代表）、吉田秀彦さん（オリンピック金メダリスト）、宮澤ミシェルさん（サッカー解説者）

※スケジュールの都合で参加できない場合もあります。

ハートリボン「クリスマスケーキ配布2025」

【日時】2025年12月21日（日）12時～15時（※雨天決行）

【場所】新橋西口駅前SL広場（港区新橋2丁目-7）

【対象】子育て家庭（先着1000世帯）

【内容】クリスマスケーキ（5号サイズ）をプレゼント

【費用】無料

https://heart-ribbon.jp/news/20251202144600.html

クリスマスケーキで子どもたちを笑顔に昨年（2024年）クリスマスケーキ配布の様子

----------

ハートリボン協会のテーマは「親子支援、食と体験」です。「食と体験」を通じて子どもたちの笑顔と未来を守り、さらに社会に広がりのある活動を行っております。

----------