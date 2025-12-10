営業支援ツール「FutureSearch」、最大2ヶ月分無料の【年末スペシャルキャンペーン】を開始！新サービス「コンタくんロボプラン」も同時リリース

■ キャンペーン実施の背景

株式会社FUTUREWOODS

「FutureSearch」は、高精度な企業リストの作成からお問い合わせフォーム営業までを一気通貫で行える営業支援ツールです。 提供開始から8年以上が経過し、導入社数は3,500社を突破。中小企業から一部上場企業様まで、幅広い企業様にご活用いただいております。

2025年には、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」の「営業リスト作成ツール部門」において、ユーザー満足度が高い製品として「High Performer」に選出されました。 この度、ユーザーの皆様へ日頃の感謝を込めまして、年末に向けた営業活動を後押しするスペシャルキャンペーンを実施いたします。

営業支援ツール「FutureSearch」の営業リスト作成画面

■ 「ITreview Grid Award 2025 Fall」について

2025年10月に発表された本アワードでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品に「High Performer」のバッジが発行されています。

◇ FutureSearchのレビューページ： https://www.itreview.jp/products/futuresearch/reviews

◇ FutureSearch受賞カテゴリー（営業リスト作成ツール部門）： https://www.itreview.jp/categories/sales-list-builder

◇ アワード詳細ページ： https://www.itreview.jp/award/2025_Fall.html

■ キャンペーン概要

1. FutureSearch 年末スペシャルキャンペーン

最も人気のある「ベーシックプラン」を大変お得にご利用いただけるキャンペーンです。

来期の営業強化に向けた準備にぜひご活用ください。

特典内容： 6ヶ月以上のご契約で利用料が【2ヶ月分無料】

お申し込み期限： 2025年12月26日（金）まで

サービス詳細：https://www.future-search.jp

お申し込み：future-search.sales@futurewoods.co.jp までメールにてご連絡ください。

2. 【新サービス】コンタくんロボプラン リリース記念キャンペーン

より安価に、より手軽にフォーム営業を行いたいというニーズにお応えし、新サービス「コンタくんロボプラン」の販売を開始いたしました。これを記念し、リリースキャンペーンを実施します。

特典内容： 期間内のお申し込みで利用料が【1ヶ月分無料】

お申し込み期限： 2025年12月26日（金）まで

サービス詳細： https://www.future-search.jp/conta_robo

お申し込み：future-search.sales@futurewoods.co.jp までメールにてご連絡ください。

■ 無料オンライン相談のご案内

「FutureSearch」では、無料オンライン相談を実施しています。 お客様のご要望に合わせて、最適なソリューションを提案させていただきます。

下記のURLより、お気軽にお申し込みください。

https://timerex.net/s/futurewoods-online-web-meeting/e6451292

◆ 会社情報

会社名：株式会社FUTUREWOODS

所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F

代表者：小浜勇人

設立：2015年9月25日

URL：https://www.futurewoods.co.jp

事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営

ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営

SalesRadar: https://radar.futurewoods.co.jp/

データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援

その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援

◆ お客様からのお問い合わせ先

《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS

TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）

e-mail： future-search.info@futurewoods.co.jp