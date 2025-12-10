多用途核酸分解酵素として進化するベンゾナーゼ・ヌクレアーゼ、2031年に6.47億米ドル規模へ
ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼは、粘質沙雷氏菌由来の遺伝子工学酵素である。あらゆる形態のDNAおよびRNA（一本鎖、二本鎖、直鎖状、環状、天然型および変性型の核酸）を分解し、3～8塩基長の5'-一リン酸オリゴヌクレオチドに消化する。塩基の認識特異性はない。また、ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼは非常に幅広い条件下（6M尿素、0.1M塩酸グアニジン、0.4％Triton X100、0.1％SDS、1mM EDTA、1mM PMSF）で高い安定性と消化活性を保持する。これにより、各種の研究用途やワクチン、タンパク質、多糖類医薬品産業において、核酸残留物の除去やサンプルの純度向上、製品の生物学的効果の強化に最適な酵素製剤として使用できる。
業界の主要特徴
ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼは、DNAやRNAの分解に特化した酵素として、バイオテクノロジー、製薬、食品加工、環境解析など幅広い分野で利用されている。核酸の分解効率が高く、安定性や特異性に優れる点が業界の特徴である。特に医薬品製造においては、製品の純度向上や安全性確保のため不可欠な試薬として位置付けられている。酵素製剤としての高品質維持と生産コストの最適化が業界競争の鍵となる。
市場動向と成長要因
近年、遺伝子解析技術やバイオ医薬品の需要拡大に伴い、ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼ市場は成長傾向にある。製薬業界の品質管理強化やワクチン開発の活発化も市場拡大を促進している。加えて、研究機関や大学の基礎研究での使用も増加し、多様な用途に対応可能な製品開発が進んでいる。製品の安定供給体制や規制対応の柔軟性も市場競争力に直結している。
市場を動かす主な要因
ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼ市場を牽引する要因は、高度な医療技術の普及とそれに伴う高品質な試薬の需要増である。バイオ医薬品の製造工程における核酸除去の重要性が認識され、規制当局による品質基準の厳格化も市場拡大の背景となる。また、消費者の健康志向の高まりが、食品安全分野における酵素利用を後押ししている。さらに、環境分野での遺伝子検査の普及も成長を支えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/213778/benzonase-nuclease）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.8%で、2031年までにグローバルベンゾナーゼ・ヌクレアーゼ市場規模は6.47億米ドルに達すると予測されている。
図. ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336627&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336627&id=bodyimage2】
図. 世界のベンゾナーゼ・ヌクレアーゼ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ベンゾナーゼ・ヌクレアーゼの世界的な主要製造業者には、Thermo Fisher Scientific Inc.、Merck、Bio-Techne Corporation、Genscript Biotech Corporation、New England Biolabs、AMSBIO、ACROBiosystems Group、Sino Biological, Inc.、KACTUS、Novoproteinなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約86.0%の市場シェアを持っていた。
企業の技術革新と差別化戦略
企業の技術革新と差別化戦略