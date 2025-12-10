【残席わずか】京都を舞台に、暮らす人と旅人が共に″まち″を再発見！12月14日開催、 ローカリズム・アクティビティ「観に行こう、まちの光、暮らしの光」
このまちの「いつもの暮らし」が、誰かの旅になる。旅行者向けオンラインサービス「Omotena」が提案する、京都を舞台にした新しいワークショップ型の観光アクティビティ
散策エリア｜御所南エリア｜チャプター京都トリビュートポートフォリオホテルより徒歩15分圏内
ローカルヘルプ・マッチングサービス「Omotena（オモテナ）」が京都市内のホテル「チャプター京都トリビュートポートフォリオホテル」との共催で12月4日に開催する「京都」を舞台にしたワークショップ型の観光アクティビティ「観に行こう、まちの光、暮らしの光」は、先着順で参加申し込み受付中です。
▼アクティビティ概要
ローカリズム・アクティビティ「観に行こう、まちの光、暮らしの光」
～このまちの「いつもの暮らし」が、誰かの旅になる～
開催日時： 2025年12月14日（日曜日）11:45受付開始 12:00～15:00
会場： チャプター京都トリビュートポートフォリオホテル「チャプターファクトリー」
（〒604-0911 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341番地）募集人数： 10名
アクティビティ参加費： 無料
お食事代： 2,500円
Omotena（オモテナ）とは「日本のローカルを、もっと楽しもう！」をキャッチフレーズに、2022年京都からサービスを開始した、旅行者向けオンラインサービス。その「Omotena」が提案するワークショップ型の観光アクティビティ「観に行こう、まちの光、暮らしの光」は、従来型のツアー観光や名所を巡る観光スタイルとは一線を画し、《暮らすように旅したいまち、京都》を舞台に、日々の暮らし目線で見つけた小さな魅力、すなわちたくさんの「暮らしの光」を集めて地域の「まちの光」としてとらえ、参加者が実際に会場となるホテル周辺のエリアを歩いて楽しみます。今回は、より多くの方に気軽にご参加いただけるよう、ランチを楽しみながら参加できる3時間のカジュアル版として開催。チャプター京都トリビュートポートフォリオホテルのレストラン「チャプター ザ グリル」が提供するランチと共に、ホテルとつながりのある近隣の生活者をゲストに迎え、地域住民と観光客が語り合い、御所南エリアを散策します。地域のゲストには、京都の通り名を覚える童歌「まるたけえびす」を継承し、地域コミュニティの活性化に繋げる活動をされている、丸竹夷で唄って踊ろう会 代表 増田晶子さんが参加。京都の暮らしに根付く文化を体感しながら、参加者全員でエリアの魅力を発見していきます。
京都をはじめとする世界の観光地は今、オーバーツーリズムが課題となり、「観光公害」というネガティブなことばさえ生まれる事態になっています。しかし本来観光には、大きな学びや喜び、交流や経済の好循環という豊かな価値があるはずです。では、京都のまちにとって、地域住民にとって、観光客にとって、サステナブルな観光とは一体なんでしょう。
Omotena（オモテナ）は、日々の京都のまちに息づく「暮らしの光」を改めて見つめ直すことは、観光客だけでなく、地域住民にとっても貴重な機会だと考えています。日々の自分の体験や知識に価値を見出し、誰かにシェアする喜びや訪れる楽しさを共に感じることを新たな「ローカリズム・アクティビティ」ととらえ、京都観光の新しいスタイルを提案することで、持続可能な観光を、地域住民とともに考えていきます。本アクティビティには、観光客、ホテル宿泊者だけでなく、地域住民、京都ファン、観光業従事者など、どなたでもご参加ください。