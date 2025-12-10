国際的な酒類品評会IWSCにて、「継続して高品質な酒をつくる生産者」として、西酒造株式会社が“IWSC TOP 50”に選出され、世界18位、日本1位に選ばれました!!
西酒造株式会社(所在地：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎)は、国際的な酒類品評会インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション(以下IWSC)2025において、過去3年間でIWSCにエントリーした蒸留所 115ヶ国2,309社のうち、「TOP 50」に選出され、その中でも、世界18位、さらに日本国内のエントリー136社の中では、日本1位という大変栄誉ある評価をいただきました。
今回の受賞は、ひとえに、日頃より西酒造のお酒をご愛顧くださる皆さまのおかげであると、心より感謝申し上げます。
この度の受賞を励みに、西酒造のお酒を日本全国、さらには世界各国で認知していただき、多くの方に感動を与えられる旨さを目指して参ります。
IWSC TOP 50サイトURL： https://cluboenologique.com/iwsc-top-50-producers/nishi-shuzo-co-ltd/
【インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション(IWSC)とは？】
インターナショナルワイン&スピリッツコンペティション(以下IWSC)は、1969年にイギリス・ロンドンで創設された歴史ある酒類専門の国際コンペティションで、毎年の受賞結果は、世界の酒類業界で高く注目される権威ある大会です。
【IWSC TOP 50とは？】
世界中から寄せられる多数のスピリッツの出品の中から、過去の受賞実績をもとに“継続して高品質な酒を造る生産者”を選び抜く公式リストで、“世界で優れた造り手”を示す、信頼性の高い指標としてIWSCが発表しています。
【西酒造株式会社について】
西酒造は、1845年の創業以来、3世紀にわたり薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。
【主なブランド】
●ウイスキー 御岳蒸留所 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/
●焼酎 宝山 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/
●ワイン URLAR ブランドサイト ： https://urlar.co.nz/japan/
●日本酒 天賦 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/
【会社概要】
会社名 ： 西酒造株式会社
代表取締役 ： 西 陽一郎
所在地 ： 〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17
創業 ： 弘化2年(1845年)
事業内容 ： 本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・
スピリッツの製造販売
公式HP ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/
公式ECサイト ： https://kurachoku-club.shop/
公式instagram： https://www.instagram.com/nishi_the_brewing/