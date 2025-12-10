敏感肌専門スキンケアブランド「シェルシュール」を展開する有限会社DSR（本社：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階、代表取締役：宮竹二郎）は、DSRオンラインショップにて「冬の美肌応援セール」を開始しました。このキャンペーンでは、スキンケアカウンセラーが厳選したセラミド美容液が20％オフとなります。

■キャンペーン概要

- **内容**:対象商品が20％オフ- **期間**: 2025年12月10日～2025年12月21日

■３つの対象商品

モイスチャーマトリックスQ

レチノール初心者におすすめの、低刺激なセラミド保湿美容液。レチノール誘導体を配合し、お肌にハリとツヤを与えます。ビタミン以外オイルフリー、グリセリンフリーでさっぱり。定価　6,050円 ⇒ **4,840円（税込）**

モイスチャーマトリックスNX

ヒト型セラミド（保湿成分）を高濃度配合(0.75%配合)した、しっとり美容液。ナイアシンアミドやブドウ幹細胞などの美肌成分を配合で水分が満ちあふれるツヤ肌へ。定価　6,380円 ⇒ **5,104円（税込）**

■デュアルグロウセラム

敏感肌でも積極的なエイジングケアができるセラミド保湿美容液。ヒト型セラミドを最高濃度（＊）で配合し、うるおいを高めます。浸透型セラミドNPやバクチオールが、理想のハリ肌へ。定価　9,680円 ⇒ **7,744円（税込）***DSR商品内において

■老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

■シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合- 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド- 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方- ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合- お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

■会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ代表者 ：宮竹　二郎本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階設立 ：2002年12月4日事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売資本金 ：300万円URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者　髙岡　幸二大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。元神戸大学バイオシグナル研究員。元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。化粧品・健康食品の開発。2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

