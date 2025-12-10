全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第56回目は12月15日（月）よる9時00分～徳光和夫さんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#56 について

第56回のゲストは、鶴瓶さんとは50年以上も交流があるというアナウンサー・徳光和夫さん。徳光さんと鶴瓶さんの交流が始まったのは、鶴瓶さんが20歳の時。“顔が似ている”というお二人の、10歳の年の差を感じさせない仲の良さのきっかけや、共通の友人・せんだみつおさんについてもお話しいただきます。また、徳光さんが“神様”として崇める長嶋茂雄さんのお話では、六大学野球を観戦し、長嶋さんの後輩になりたいと憧れて入学した立教大学時代のエピソードや、アナウンサー試験を受けるに至った経緯なども語っていただきました。そして話題は、「(野球実況を希望していたため)やりたくなかった」と語ったプロレス実況へ。徳光さんのプロレス実況生活を支え、プロレスが面白いと感じることができたきっかけでもある恩人・ジャイアント馬場さんとの出会いについても！62年間という長期間を過ごしてきたアナウンサー人生で起きた珍事件の他、長嶋さん愛が溢れるトークをお楽しみください。【ゲスト】徳光和夫■番宣映像：https://youtu.be/doU2WsOEn7U■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-056/

3．放送スケジュール

#56 12月15日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】徳光和夫#57 12月22日（月） よる9時00分～9時55分 【総集編】#58 1月19日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】小椋佳#59 1月26日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】近田春夫

2026年2月に放送される#60以降のゲストもお楽しみに！(12月29日は編成都合で休止となります)

