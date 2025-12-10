株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」商品を2025年12月10日（水）～25日（木）の期間「クリスマスプレゼントキャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン期間中に、当社ECサイトにて、「ハット・キャップ」をご購入の方に、もれなく「完走セット1（クリスマス仕様）」＋「PH500パウダー」2袋をプレゼント！ ※オリジナルクリスマスカード付

クリスマスプレゼントキャンペーン内容

【期間】2025年12月10(水) ～ 2025年12月25日(木) ※キャンペーン期間は予告なく変更となる場合があり、商品がなくなり次第早期に終了する可能性がございます。【プレゼント品】・完走セット1（クリスマス仕様）・PH500パウダー2袋・オリジナルクリスマスカード【対象者・適用条件】：キャンペーン期間中に下記のいずれかのハット・キャップを購入された方全員

PF＆Hバケットハット（白）／PF＆Hオールシーズン（白）キャップ／PF＆Hステッカーキャップ／PF＆Hスプラッターキャップ【発送等について】購入いただいた商品発送時に同梱して発送いたします。上記セット商品1つ購入につき、完走セット1（クリスマス仕様）、PH500パウダー2袋、オリジナルクリスマスカードをプレゼント致します。※お一人様何回でもOK※該当商品を複数購入の方も個数に応じてプレゼントします！▼購入はこちらhttps://shop.pfandh.jp/blogs/updates/christmascamp2025

■プレゼント商品「完走セット1（クリスマス仕様）」

【完走セット1】マラソンをはじめとする持久力走に優れた完走セットになります。強力な電解質パウダー［PH 1000/PH 1500］各2袋エネルギー補給ジェル［PF 30 GEL］2袋

■プレゼント商品「PH500パウダー」×2袋

●電解質含有量（1袋20gを500mLの水に溶かした場合）ナトリウム：500mg/Lカリウム：250mg/Lカルシウム：48mg/Lマグネシウム：24mg/L●栄養成分エネルギー：20gあたり70kCal/293kJ (100gあたり350kCal/1464kJ)タンパク質 0g脂質: 0g炭水化物：1食分20gあたり18g、うち糖質17g (100gあたり90g、うち糖質85g)塩分：20gあたり0.63g (100gあたり3.13)●アレルギー情報乳・グルテンは含まれていませんが、乳製品、小麦（グルテン）、大豆を取り扱う施設で製造されています。●原材料砂糖（※）、クエン酸ナトリウム、クエン酸、ビタミンC（アスコルビン酸）、天然香料、塩化カリウム、乳酸カルシウム、炭酸マグネシウム。※パウダーに少量の砂糖を加えている理由をお読みください。

■プレゼント商品「オリジナルクリスマスカード」

是非、この機会にハット・キャップを購入して、完走セット1（クリスマス仕様）・PH500パウダー2袋・オリジナルクリスマスカードをお得にゲットしてください。

■クリスマスプレゼントキャンペーン対象商品一覧

■PF＆Hバケットハット（白）https://shop.pfandh.jp/products/bucket_hat■PF＆Hオールシーズン（白）キャップhttps://shop.pfandh.jp/products/all_season_hat■PF＆Hステッカーキャップhttps://shop.pfandh.jp/products/sticker_hat■PF＆Hスプラッターキャップhttps://shop.pfandh.jp/products/splatter_hat

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要

商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081