岡山理科大学は、ANAグループ整備部門（以下、e.TEAM ANA※）の人材育成を担う全日本空輸株式会社 整備センターの協力の下、人材育成プログラムを実施いたしました。主に航空整備士の仕事に興味のある工学部・情報理工学部の学生が中心となり、その他に航空業界の各職業に興味のある他学部の学生も対象として、航空業界が抱える課題について学生のフレッシュな視点からビジネス提案をしていくプログラムとなります。 将来のキャリアを思考する上で、学生が多種多様な職業へ興味を持って進路決定できる環境を提供する教育機関としてのニーズと、より多くの学生に航空業界へ興味をもっていただきたいと考えるe.TEAM ANA人材育成部門との想いが一致し、今回のプログラムが実現しました。 本プログラムでは、12月3日にe.TEAM ANAの採用を統括するANA整備センター教育訓練部をはじめ、4名の社員が岡山理科大学岡山キャンパスを訪れて説明会を開催。46人の参加学生（１～４年生、大学院生）を前に、航空機整備の仕事やグループ整備部門7社の業務内容、また、航空機整備以外の多種多様なANAグループの職業（例：空港地上支援、フライトケータリング、貨物・物流、調査研究・シンクタンク、IT、セールス＆マーケティング、総合商社、不動産・保険・ビルメンテナンス、人材・ビジネスサポートなど）について紹介があり、その後12月17日(水)に行うプレゼンテーションの「テーマ」が示されました。今回、学生が挑む「テーマ」は、以下の３つとなります。① 航空業界の脱炭素化に向けた新技術導入の課題と解決策を議論② フライトの「待ち時間」を「価値ある時間」に変える提案③ ヒューマンエラーを最小化する取り組みを提案 学生は４～6人の計９グループに分かれて、それぞれ役割を分担し、ディスカッションを重ねてプレゼンテーション案を練り上げます。 プレゼンテーションは12月17日(水)14時から、岡山キャンパスの学園創立50周年記念館で、ＡＮＡ整備センターの社員を前に発表することになっています。※e.TEAM ANA： ANAグループで航空機メンテナンス事業を行う７社の総称 （ANAラインメンテナンステクニクス、ANAベースメンテナンステクニクス、ANAエンジンテクニクス、ANAコンポーネントテクニクス、ANAエアロサプライシステム、ANA、ANAウィングス）

