当社は、株式会社山陰合同銀行(東証プライム上場、証券コード：8381、以下、「山陰合同銀行」といいます。)と提携し、2025年12月10日より、山陰合同銀行が取り扱う「海外不動産購入ローン」にかかる保証業務の取扱いを開始いたします。





当社は、提携先金融機関の特性を活かし、お客様への金融サービスの向上を図るとともに、多様な資金ニーズに積極的展開を推進してまいります。









【山陰合同銀行概要】※2025年4月1日時点

商号 ： 株式会社山陰合同銀行

本店所在地 ： 島根県松江市魚町10番地

代表者の役職： 代表取締役頭取 吉川 浩

事業内容 ： 銀行業

資本金 ： 207億円

設立年月日 ： 1941年7月1日(1878年12月1日創業)









【取扱商品概要】

商品名 ： 海外不動産購入ローン

資金使途： 海外不動産購入資金または借換資金

借入形式： 証書貸付

融資金額： 1千万円以上3億円以内（10万円単位）※円建て

契約期間： 1年以上35年以下(5年元金据置期間含める)

融資利率： 山陰合同銀行 所定利率

返済方式： 元利均等返済(元金据置 最長5年が可能)

※その他、ご利用にあたりましては、様々な条件がございます。