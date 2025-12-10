近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月4日（土）に、「令和8年度近畿大学入学式」を挙行します。今年も音楽プロデューサーで本学OBのつんく♂氏に入学式を総合プロデュースしていただくことが決定しました。つきましては、入学式のオープニングを飾る「ウエルカムパフォーマンス」に出演する在学生による男女混合ユニット「KINDAI WELCOMES」の第4期メンバー選考オーディションを、令和7年（2025年）12月16日（火）・17日（水）に、近畿大学東大阪キャンパスにて実施します。【本件のポイント】●音楽プロデューサーで本学OBのつんく♂氏が、近畿大学入学式の総合プロデュースを担当●男女混合パフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」の第4期メンバーを募集●令和8年度近畿大学入学式のために、つんく♂氏がオリジナル曲を提供【本件の内容】本学では、すべての新入生が気持ちを新たに充実した大学生活の第一歩を踏み出せるよう、毎年入学式の枠にとらわれない趣向を凝らした式典を行っています。今年度の入学式でも、音楽プロデューサーで近畿大学附属高等学校及び近畿大学卒業生（平成3年商経（現経営）学部卒）のつんく♂氏に総合プロデュースをご担当いただき、"ド派手"入学式を挙行しました。また、在学生の中から性別を問わずボーカリストやパフォーマーを募集して結成した「KINDAI WELCOMES」が、オープニングを飾るウエルカムパフォーマンスを披露して、入学式を大いに盛り上げました。令和8年度入学式でも、この「KINDAI WELCOMES」を結成するため、第4期メンバーの選考オーディションを実施します。なお後日、来年度入学予定の新入生からもメンバー募集を行う予定です。入学式当日、オーディションやハードな練習を乗り越えた「KINDAI WELCOMES」が、令和8年度入学式のためにつんく♂氏が作詞作曲したオリジナル曲で、パフォーマンスを披露します。近畿大学は今年で創立100周年を迎えました。令和8年度入学式は、これまでの入学式をベースに新しいプログラムや演出も計画しています。【開催概要】日時 ：令和7年（2025年）12月16日（火）13：00～20：00 12月17日（水） 9：00～20：00場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 1号館8階会議室 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）参加人数：2日間合計で約30人を予定応募資格：令和8年（2026年）4月1日に近畿大学に在籍する学生審査内容：歌唱、リズム感、特技披露 他審査員 ：つんく♂氏、TNX株式会社スタッフ、本学スタッフ（約15人） ※オーディション当日のつんく♂氏の来校はありません。採用人数：10～20人程度（予定）取材方法：当日お越しいただける場合は、事前に近畿大学広報室にご連絡ください。 入学式本番までの密着取材も可能です。【令和8年度入学式概要】日時：令和8年（2026年）4月4日（土）10：00～11：50 予定場所：近畿大学東大阪キャンパス 記念会館（大阪府東大阪市新上小阪3-4） （近鉄大阪線「長瀬駅」、近鉄奈良線「八戸ノ里駅」から徒歩約20分）※入学式の詳細については、令和8年（2026年）3月末頃に改めてご案内します。【つんく♂氏による入学式総合プロデュース】本学では、平成15年（2003年）から、従来の入学式の枠にとらわれない趣向を凝らした式典を行うため、さまざまな部署から若手教職員が集まって入学式プロジェクトを行っています。プロジェクト発足から11年目となる平成25年（2013年）に、さらに新入生に喜んでもらいたいという思いから、音楽プロデューサーで近畿大学附属高等学校及び近畿大学の卒業生（平成3年（1991年）商経（現 経営）学部卒）のつんく♂氏にゲスト出演を依頼。さらに翌平成26年度には、入学式の総合プロデュースを依頼し、入学式に向けたパフォーマンスユニットとして「KINDAI GIRLS」が結成されました。また、平成27年（2015年）には、つんく♂氏が入学式の祝辞の中で、喉頭がんのため声帯を摘出したことを告白して注目を集めました。他にも、つんく♂氏の声かけで、歌手のMay J.さんやBeverlyさん、元NMB48の渡辺美優紀さんなどをサプライズゲストとして招聘するなど、本学ならではの式典をプロデュースしていただきました。令和5年度入学式では、コロナ禍を経て3年ぶりにつんく♂氏に総合プロデュースを依頼し、男女混合のパフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」が結成されました。つんく♂氏が本学入学式のために制作したオリジナル曲は、「青春×青春」「人生Take Off!」「Free Your Imagination!」「MY DREAM」「Unique!～唯一無二の唄～」「Get the Glory！～もっと未来へ！～」「THE KINDAI-PRIDE」、「Hey Good! 未来に向かって」の8曲になります。令和8年度入学式は、11回目の総合プロデュースとなり、今年もオリジナル曲でのオープニングパフォーマンスを予定しています。令和7年度近畿大学入学式ウエルカムパフォーマンス：https://youtu.be/qP5jqy2UkHU【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/