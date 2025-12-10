【牛角】年末年始の大盤振る舞い！「黒毛和牛４種盛り」4,420円相当を3,780円でご提供。～豪華さも、お得さも、この“一皿”で～

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、年末年始の外食シーンに向け、黒毛和牛4種を一皿で贅沢に味わえる『厳選！黒毛和牛盛り』を期間限定でご提供いたします。「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4部位を盛り合わせ、単品で注文すると合計4,420円(税込4,862円)のところ、量はそのままに、3,780円(税込4,158円)で楽しめる特別メニューです。忘年会や新年会、ご家族での外食など、年末年始の集まりを華やかに彩ります。

牛角では、年末年始の外食需要が高まる時期に合わせ、黒毛和牛4種を一度に楽しめる『厳選！黒毛和牛盛り』を期間限定でご提供いたします。テーブルに届いた瞬間、心高鳴る盛り合わせで、年末年始の外食時間をより特別なひとときへと演出いたします。

■POINT１. オトク！

単品合計4,420円(税込4,862円)が、量はそのままに、3,780円 (税込4,158円)

「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4種で単品合計4,420円(税込4,862円)のところ、量はそのままに、特別価格3,780円(税込4,158円)でご提供します。

■POINT２. ゼイタク！

4種を一度に味わえる、気軽に贅沢な食べ比べ

黒毛和牛4部位を豪華に盛り合わせた“大皿スタイル”で、それぞれの旨みや食感の違いを一度に楽しめます。通常通り単品でのご注文も可能ですが、この盛り合わせなら“食べ比べ”をより手軽に味わうことができます。

黒毛和牛カルビ

単品価格880円（税込968円）

黒毛和牛上カルビ

単品価格1,480円（税込1,628円）

黒毛和牛ゲタカルビ

単品価格980円（税込1,078円）

黒毛和牛うらハラミ

単品価格1,080円（税込1,188円）

■POINT３. インパクト！

忘新年会・ご家族利用・自分へのご褒美に

存在感のある大皿は、忘年会や新年会、ご家族や友人との外食シーンを華やかに盛り上げます。年末年始の特別な時間を、より豪華に、より充実したひとときへと高める一皿です。

■POINT４. お気軽！

“注文時のストレスがない”のも「大皿」ならではの魅力

大皿の盛り合わせなら、1つ1つメニューを選ぶ際に生じる「何を頼むか迷う時間」や「値段計算のストレス」から解放されます。様々な黒毛和牛の部位を気軽に、安心して楽しむことができ、年末年始の外食を、よりリラックスした時間へと導く一皿です。

期間限定「厳選！黒毛和牛盛り」対象商品

「日本の黒毛和牛の美味しさを、もっと気軽に楽しんでいただきたい」という想いから、牛角では、和牛のプロフェッショナルが全国から選び抜いたこだわりのお肉をお手頃な価格でご提供しています。

●実施期間

2025年12月17日(水)～2026年1月12日(月)

●商品概要

「厳選！黒毛和牛盛り」

3,780円（税込4,158円）

約310g（3～4人前）

●商品内容

下記黒毛和牛4品の盛り合わせ

・「黒毛和牛カルビ」

・「黒毛和牛上カルビ」

・「黒毛和牛ゲタカルビ」

・「黒毛和牛うらハラミ」

盛り合わせ内容

１.黒毛和牛カルビ

単品価格880円（税込968円）

脂がジューシーなのに、しつこくない。和牛ならではの濃厚で深みのある美味しさです。

２.黒毛和牛上カルビ

単品価格1,480円（税込1,628円）

ひと口で“とろける”、きめ細やかなサシが魅力の黒毛和牛上カルビ。上質な脂が舌の上で“とろり”とほどけ、口いっぱいにやわらかな甘みが広がります。思わずもう一枚手が伸びる、コク深く贅沢な味わいです。

３.黒毛和牛ゲタカルビ

単品価格980円（税込1,078円）

牛一頭からわずかしかとれない、骨と骨の間のお肉。骨の髄から出る旨みをたっぷり含んだ濃厚な味わいが特長です。

４.黒毛和牛うらハラミ

単品価格1,080円（税込1,188円）

黒毛和牛ならではの深い旨みと甘味を残しながら、ハラミのようにしなやかで軽やかな口当たりを楽しめる「うらハラミ」。

脂は上品でしつこさがなく、噛むほどに旨みがじんわりと広がり、後味はすっきり。カルビのコクとハラミの軽やかさ、両方の魅力を一度に味わえる、大人世代にもおすすめの一品です。

牛角「大皿メニュー」のご紹介

牛角では「少しでも気軽に焼肉を楽しんでいただきたい」という想いから、「大皿メニュー」をご用意しています。”盛り合わせ“なら、単品注文で1つ1つメニューを選ぶ際の「何を頼むか迷う時間」や「値段計算のストレス」から解放され、より気軽に様々な部位をお楽しみいただけます。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開