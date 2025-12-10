ENECHANGE、青森県東方沖を震源とする地震を受け、「EVsmart」にて直近24時間以内に利用実績のある充電器一覧ページを緊急公開

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE（エネチェンジ）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：丸岡 智也）は、2025年12月8日深夜に青森県東方沖で発生し、青森県八戸市で震度6強を観測した地震を受け、EV（電気自動車）充電スポット検索サービス「EVsmart」において、青森県内で直近24時間以内に充電利用の実績があった充電器の一覧ページ(https://evsmart.net/disasters)を緊急公開いたしました。



サービスURL：https://evsmart.net/disasters

背景

EVユーザーにとって、災害時の避難や安否確認等の移動において「充電切れ」は重大なリスクですが、停電や設備の故障などで通常利用している充電スポットが使用不能となっているケースが想定されます。

当社では、2024年の能登半島地震の際にも同様の取り組みを行っており、今回も地震の規模から迅速な情報提供が必要であると判断し、本ページの公開に至りました。

施策概要

本施策では、EV充電スポット検索サービス「EVsmart」の特設ページにて、対象地域（青森県）において直近24時間以内に利用実績が確認された急速充電スポットを一覧で表示します。

災害による停電や通信障害が発生している状況下において、「直近で充電が行われた実績がある」という事実は、その充電器が稼働している可能性が高いことを示唆します。この情報を提供することで、被災地におけるEVユーザーの充電難民化を防ぎ、災害時における移動手段とライフラインの確保を支援します。

※本データは直近の利用実績に基づくものであり、現時点での確実な充電可否や施設の安全を保証するものではありません。移動の際は、自治体の避難情報や道路状況を最優先に行動してください。

取り組みに関わるサービスの紹介

「EVsmart」は、日本全国の主要なEV充電スポットをカバーした検索サービスです。Webメディアとして展開しており、EVユーザーに対して最新の充電スポット情報を提供できるよう情報収集に努めています。通常時は車種ごとの絞り込み検索や満空情報の確認などに利用されていますが、有事の際にはEVユーザーの安全な移動をサポートする情報基盤としての役割も担っています。