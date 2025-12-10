「写真はもう、静止画だけじゃ足りない」パパママの涙腺を崩壊させる、あの“動くアルバム”が待望のトレンドリニューアル！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/100days/campaign/

毎日、目まぐるしく過ぎ去っていく育児の日々。

「あんなに小さかったのに」と気づいた時には、

もうその腕の中の重みはずっしりと変わっているものです。

北海道で記念写真スタジオを展開するPaletteは、生後100日の“今”しか残せない尊い瞬間を、写真だけでなく「心揺さぶる映像体験」として残す『ベビームービー』の新デザイン3種を発表しました。

【Gift - ギフト -】パパママからの最初の贈り物

まるで海外のギフトカードのような洗練されたあしらい。映像の冒頭と結びにメッセージカードのような演出を施し、「生まれてきてくれてありがとう」という普遍的な愛を可視化しました。

【Nordic - 北欧 -】ミニマルで洗練された空間美

今、インテリア業界でも絶大な人気を誇る北欧デザインを採用。幾何学模様とシンプルな色使いが、赤ちゃんの無垢な表情を際立たせます。Instagramのフィードに投稿したくなる、感度の高い仕上がりです。

【Ticket - チケット -】未来への搭乗券

映画や旅のチケットをモチーフにした、遊び心あふれるデザイン。「これからの人生、楽しいことが待っているよ」というワクワク感を、パステルカラーの優しい世界観で表現しました。

■ 視覚と聴覚で愛を再確認する。「ベビームービー」とは

SNSで「動画」が当たり前になった今、記念撮影も「静止画」だけでは物足りない時代が来ています。 Paletteが提供する『ベビームービー』は、プロのフォトグラファーが撮影した最高の一瞬を厳選し、オリジナルの音楽と映像美で紡ぐショートムービーです。

撮影中、目の前のお子様をあやすことに必死なパパとママ。

しかし、撮影後にこのムービーを見ることで初めて客観的に我が子を見つめ、「私に向けられた笑顔はこんなに可愛かったんだ」「こんなに一生懸命手足を動かしていたんだ」と気づくことができます。

その瞬間、スタジオは単なる撮影場所から、家族の絆を確かめ合う感動の空間へと変わるのです。

賢く最高の記念を手に入れるために

今月限定で、百日記念をご撮影の方に「ベビームービー」プレゼント！

通常 \9,350(税込)→\0



百日記念だけの想いを動画に残しませんか？

12月だけのお得な機会をお見逃しなく！

